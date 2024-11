Con una llegada en globo aerostático: Karol Lucero reveló sus planes para su fiesta de matrimonio con Fran Virgilio

La cuenta regresiva empezó, queda tan sólo una semana para el matrimonio por la iglesia de Karol Lucero y Fran Virgilio, esto tras meses y meses de espera. El sábado 9 de noviembre, la feliz pareja pisará el palito tras celebrar su unión por el civil este pasado 17 de octubre.

Ahora se tira la casa por la ventana, y el animador entregó detalles sobre esta fiesta que llevan dos años preparando junto a su mujer. “Ya no queda nada”, le dijo entusiasmadamente a LUN. Él detalló que faltan algunas cosas que cerrar, las cuales tienen que hacerse en el momento.

“Faltan detalles. Por ejemplo, la decoración de flores de la Iglesia nos falta definirla, porque tiene que ver con la temporada y la locación. No es algo que puedas preparar antes, hay que hacerlo casi en el minuto. Las flores no se pueden reservar con años”, confidenció.

De igual forma, uno de sus planes depende exclusivamente de las condiciones meteorológicas de ese día: ellos quieren llegar a la fiesta en globo aerostático, pero necesitan saber ese mismo día cómo estará el viento. “El viento es el que manda. Si hay viento favorable se puede elevar, si no, no, es algo que se va a definir el mismo día. El riesgo es que el globo se vaya o no se pueda elevar, pero, por razones de seguridad, nadie se sube si hay malas condiciones”, explicó.

Lo que sí está listo son los trajes que el animador utilizará, ya que uno será para la ceremonia y el otro para la fiesta. “El traje de novio para la iglesia lo diseñó Ignazzio Cori y un esmoquin para la fiesta. En la iglesia Luis Jara va a cantar el Ave María con el Coro Gospel de Chile. En la fiesta vamos a bailar un vals, el Danubio azul. La música será con varios amigos: DJ Pelo Verde, DJ Boss, DU Emilio, DU Z y Franco el Gorila, hasta las cinco de la mañana está programada”, adelantó.

Karol Lucero y Fran Virgilio Fotos: Instagram @karol_lucerov @danielesquivelfotografia

Los invitados que se bajaron y sus cuatro despedidas de soltero

La fecha del matrimonio coincide con una importante fecha para la televisión chilena, la realización de la Teletón que se hará este próximo viernes 8 y sábado 9 de noviembre. “Yo tengo fijada hace dos años la fecha y la Teletón se fijó en marzo, fue una coincidencia. Hasta lo pensé cuando fijé la fecha y dije la Teletón nunca se hace a comienzos de noviembre... Esta es la primera vez”, contó.

Por lo mismo, habrán personas que estaban invitadas que no podrán asistir a su boda. “La Diana (Bolocco) y el José (Miguel Viñuela) se tuvieron que bajar (del matrimonio) y es entendible. (Rodrigo) Gallina va a estar en varias cosas de la Teletón, pero lo bueno que el matrimonio es el sábado en la noche y ahí no va a tener cosas que hacer, pero me imagino que va a estar cansado”, reveló.

El hombre que alguna vez fue apodado como “loquillo” en sus años de juventud cuando era conocido por su nombre artístico, “Karol Dance”, contó que no ha tenido sólo una despedida de soltero, sino que cuatro, en las cuales no hubo una descontrolada juerga tipo “¿Qué pasó ayer?”.

“He tenido cuatro despedidas de soltero, pero no con el concepto que muchos piensan, yo creo que eso ya no aplica para el 2024. A mí nunca me han llamado la atención. Una fue en Buenos Aires, jugando paddle con amigos en un campeonato; la otra fue en Las Vegas, con otro grupo de amigos. Tuve una que fue un viaje solitario por Los Angeles, California y esta semana me hizo una mi equipo de trabajo, con hombres y mujeres de Like Media, con un cordero al palo y jugando Play Station”, aclaró.

Karol Lucero y Francisca Virgilio Fuente: Instagram

¿A dónde irán en su Luna de Miel?

Finalmente, Karol Lucero habló sobre sus planes para la Luna de Miel, la cual todavía está por definirse. “Tenemos el destino donde nos vamos, pero no el itinerario. Nos vamos el 13 de noviembre y coincide con que yo animo un festival de globos aerostáticos en México, en León, Guanajuato”, señaló.

“Son como 200 globos y va a estar J Balvin y otros, es un festival súper grande y me invitaron a animarlo con una compañera mexicana. Ellos hicieron un festival este año en la Laguna de Aculeo y les gustó mi animación, entonces me dijeron queremos que hagas lo mismo en México, así que lo hice coincidir. La Luna de Miel parte en México y después nos vamos a otro lado, que no quiero decir. Es casi un mes”, cerró.