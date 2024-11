Daniela Aránguiz reapareció tras la formalización de Jorge Valdivia: “Ahora tengo que ser más fuerte que nunca”

Después de unos de los días más difíciles que ha vivido su familia, Daniela Aránguiz rompió el silencio. La panelista hizo su primera aparición pública desde la formalización de su exmarido y padre de sus hijos, Jorge Valdivia por el delito de violación. Por esto, él permanece cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en un recinto penitenciario en Rancagua.

Ella entregó una entrevista exclusiva a “Only Fama”, el programa estelar de espectáculos de Mega del cual es parte del panel, pero no asistió al primer capítulo debido a los eventos que golpearon a su vida personal. “Vengo a cumplir mis responsabilidades como lo haría cualquier mujer”, partió Aránguiz.

“Este es un proyecto que me tenía muy entusiasmada, muy ilusionada, pero de repente pasan cosas en la vida que te frenan, y en este momento me tocó ser mamá. Para mí es mi prioridad, y siempre he puesto mi maternidad al frente de todos mis proyectos personales. Me tocó ser la contención, el apoyo emocional de mis hijos y más que nada me he dedicado a eso”, continuó.

“Lo único que tú quieres es cuidar a tu familia, y en eso estoy ahora, cuidando lo que para mí es lo más importante. Obviamente, cualquier cosa que los afecte emocionalmente a mis hijos, inevitablemente me va a afectar a mí”, añadió.

Al ser consultada sobre cómo está ella personalmente después de la formalización de su expareja, Daniela Aránguiz respondió que “estoy siendo fuerte, no puedo ser de otra manera. Ahora me tocó ser fuerte y demostrar que a pesar de cualquier adversidad que venga en el camino, uno se tiene que levantar porque la vida sigue, y es lo que le estoy transmitiendo a mis hijos ahora”.

¿Cómo estaba su relación con Jorge Valdivia?

A pesar de las preguntas sobre la situación judicial de Jorge Valdivia, la panelista optó no hablar sobre el tema. “Yo prefiero no referirme ya que está en manos de la Justicia, y así debe ser, tiene que permanecer en eso. Por respeto a mi familia y a mis hijos, yo prefiero no hablar de este tema porque creo que hablar o decir cualquier cosa puede causar más daño del que ya existe”, declaró.

Al ser consultada si es que ha tenido conversaciones con la familia de Jorge Valdivia, ella dijo que prefería reservar esa información. “Creo que es un tema muy privado y delicado”, añadió.

Fran García-Huidobro quería centrarse en la relación que ella actualmente mantenía con el exseleccionado nacional, especialmente en sus roles como padres de dos hijos. “Jorge siempre ha sido un buen padre”, aclaró. “No podría decir lo contrario, pero si en el último tiempo estábamos teniendo una relación de padres, y sí recibía bastante ayuda de parte de él con nuestra responsabilidad. Este es un tema que les afecta mucho a mis hijos, así que no quiero ahondar en lo profundo de esta situación, porque de verdad son cosas que no espera”, contó.

“Yo tenía mil proyectos, este (‘Only Fama’) e iba a bailar para la Teletón, cosa que ahora lo suspendí, porque no me siento preparada. Siento que ahora tengo que ser más fuerte que nunca para poder sostener a las dos personas que tengo en las manos, ese es mi frente y así me voy a sostener”, recalcó Daniela.

“Yo siempre he sido una mujer muy luchadora por su familia, y si la tenía obviamente los iba a abrazar, te pueden faltar manos, pero te sobran brazos. Lo he dicho muchas veces, en momentos difíciles uno tiene que dejar rencores, peleas y estar ahí para tu familia que son mis hijos. Todo lo que involucre a ellos, me involucra a mí. Yo estoy con ellos y con lo que ellos sienten porque es difícil”, continuó.

La pregunta del millón para el panel del programa era si es que Daniela Aránguiz iba a continuar en “Only Fama”, y sin titubear, ella lo confirmó. “A pesar de todas las pruebas que nos pone la vida, por muy difíciles que sean (...) Son dolores que uno tiene que superar y continuar adelante. Este es mi trabajo, a esto me dedico, y yo no he hecho nada”, cerró.