Leyó la palma de su mano: Raquel Argandoña recibió una sorprendente predicción sobre su vida amorosa por Luis Jara

No sólo es cantante, no sólo es animador, sino que también tiene una faceta esotérica. Luis Jara sorprendió a los panelistas de “Tal Cual” al demostrar su talento para la quiromancia, es decir, para la lectura de manos.

Raquel Argandoña le extendió su mano derecha para que el cantante la sorprendiera con sus dones, y le preguntó si es que va a encontrar el amor y no terminará sola. Con una voz apagada, él comenzó a realizar un conteo mientras leía la palma de Raquel, lo que dibujó una sonrisa en el rostro de la animadora, “No me digas que estás contando los hombres que he tenido en mi vida”, bromeó.

Esto hizo estallar de la risa a José Miguel Viñuela, pero Jara, como un profesional, lo negó y volvió a absorberse en su lectura de manos. Las carcajadas del animador lograron interrumpir su labor, y todos se relajaron con el momento de liviandad que sucedía dentro del set.

Raquel Argandoña y Luis Jara Captura: Tal Cual de TV+

La predicción de Lucho Jara

Con una música al estilo de Tony Kamo, el cantante le partió advirtiendo de que no se riera de lo que le iba a decir. “Sí va a haber un amor importante en tu vida, pero es un poquito mayor que tú”, dijo de entrada el animador de “Al Piano con Lucho”.

“Va a haber un momento en tu vida que tú vas a decir ‘no necesito nada más que estar tranquila. No necesito que me digan si estoy bien o estoy mal. Necesito a alguien que me de seguridad’. Que es lo que más te ha faltado, que alguien te de seguridad”, continuó, lo que fue confirmado por la Quintrala.

“Esta persona no está tan lejana, acuérdate de lo que te estoy diciendo, porque habrá un momento en que dirás ‘no necesito más aprobación, yo sé lo que valgo, sé lo que soy, necesito alguien que me de seguridad, tranquilidad y aquí me quedo’”, aseguró y terminó su predicción el animador diciendo que ocurrirá el próximo año.