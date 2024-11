Mariah Carey inaugura la temporada navideña con divertido video

“It’s tiiime!” Con el icónico grito de Mariah Carey, la cantante estadounidense inaugura la temporada navideña 2024, algo que muchos ya estaban esperando que hiciera.

PUBLICIDAD

Todo empezó con un meme de la cantante, ya que, en los días cercanos a la Navidad, su canción “All I Want for Christmas Is You” se posiciona en los primeros lugares de lo más escuchado en las diferentes plataformas musicales.

Entonces, cuando se acerca el mes de diciembre, los creadores de contenido comienzan a publicar videos de Mariah Carey descongelándose y gritando: “It’s tiiime!”.

Mariah Carey se viste de Morticia para despedir Halloween y darle la bienvenida a la Navidad

Desde el 2019, Mariah Carey aprovechó los memes y comenzó a realizar videos dándole la bienvenida a la Navidad, este también lo hizo, pero personificada como Morticia, diciéndole adiós a Halloween.

En el video, la cantante recrea una corta escena de la familia Addams, donde baila con un hombre que asume el rol de Homero, esposo de Morticia. Todo en blanco y negro, hasta que el reloj marca las doce y oficialmente acaba octubre.

En la siguiente escena, se ve a Mariah Carey con un traje de santa sobre un trineo y gritando “It’s tiiime!” Entonces, todo lo terrífico se convierte en adornos navideños y Homero Addams se transforma en un hombre de nieve.

Al fondo del video empieza a sonar el tradicional villancico “All I Want for Christmas Is You” y de ese divertido modo, la cantante estadounidense inaugura la temporada decembrina, por lo que, si estabas esperando una excusa para empezar a adornar tu hogar, ya la tienes.

La reina de la Navidad, Mariah Carey, ha declarado que la temporada más linda del año ya arrancó y a todos aquellos que nos encantan estas festividades, estamos más que encantados.