“¡Nooo! No me lo han quitado”: Cecilia Bolocco reaccionó a un particular comentario de una seguidora sobre la novia de su hijo Máximo

Volvieron los icónicos lives de nuestra Miss Universo, Cecilia Bolocco, quien se dio un espacio para compartir con sus “niñas preciosas” de Instagram. En donde le lanzaron un particular comentario sobre la novia de Máximo Menem.

Esto sucedió durante la presentación de la nueva colección de Bolocco, la cual llegará a París después de su nueva alianza con esta multitienda, en donde su querido hijo hizo una especial participación. Él llegó para ayudar a su madre en la presentación de sus nuevas prendas.

Dentro de todas las expresiones de cariño, había un comentarios de sus seguidoras, quien le dijo a la animadora, “ya te lo quitaron”. Sin embargo, Cecilia no estaba de acuerdo con esta aseveración, y respondió con cariño a su seguidora: “¡Nooo! No me lo han quitado”.

Por esto, le consultó a su hijo Máximo “¿Te robaron?”, quien lo negó inmediatamente. Ella agregó “él me sigue amando porque es mi chicuelo, mi niño precioso de mi corazón”.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem Captura: CHV

La joven que le robó el corazón a Máximo Menem

El pasado viernes 18 de octubre señalaron en el programa farandulero “Zona De Estrellas” de Zona Latina que el hijo de nuestra Miss Universo 1987, Cecilia Bolocco, se encuentra en una relación amorosa.

Durante aquel capítulo, el periodista Hugo Valencia señaló que “ella es Emilia Hidalgo... con el paso de los días yo me entero que esta pajarita, que ya les dije, de que Máximo estaba pololeando y un pajarote me dice ‘oye’, la persona con la que está pololeando es ella’”.

Sumado a esto, Valencia detalló que, luego del viaje que Máximo realizó a Italia, se habría encontrado con el exparticipante de “Top Chef VIP Chile” hace un par de semanas en una fiesta de música electrónica, donde aparentemente habrían estado en el sector VIP.

A los pocos días, bajo el contexto del lanzamiento de la nueva colección de su madre, en conversación con Página 7, el joven de 20 años se sinceró respecto a su nueva relación: “Estamos recién partiendo, entonces igual es fuerte haber salido en tantas partes tan rápido, pero bien... súper bien”.

Además, el comunicador del medio le consultó si han hablado con Emilia sobre el tema de la exposición, sobre cómo manejarlo, ante lo que Bolocco sostuvo que “no... es que no hay mucho que hacer en verdad. (Estoy) feliz, súper feliz”.