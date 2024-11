Supuesta amante de Sergio Freire rompe el silencio y expone detalles: “Pequé de ingenua” y “no lo hice a conciencia”

En una reveladora entrevista exclusiva para el programa “Only Fama, Famosos al desnudo” de Mega, Karina Valenzuela, la mujer señalada como la supuesta amante de Sergio Freire, compartió detalles sobre su breve y controvertida conexión con el comediante.

En conversación con el periodista Michel Roldán, Valenzuela habló abiertamente sobre los hechos que desencadenaron este escándalo y cómo, sin intención, se vio envuelta en una infidelidad.

Según Valenzuela, el contacto inicial con Freire ocurrió a principios de octubre, luego de que ella asistiera a uno de sus shows en compañía de una amiga. “Al terminar el espectáculo, él preguntó por mí y si podíamos hablar… Nos dimos los Instagram y comenzamos a hablar como amigos”, relató la mujer, destacando que en ese momento no tenía conocimiento sobre el estado civil del humorista.

“No investigué más allá, ese fue mi error. Era una amistad, entonces no me preocupé de saber si tenía pareja”, explicó Valenzuela. Según ella, solo unos días después de esa primera conversación, Freire la invitó a su productora con la excusa de “tirar la talla” y charlar. Fue en ese contexto donde, según sus palabras, “se generó una atracción” y ella decidió preguntarle directamente sobre su situación sentimental. “Él me dijo que no estaba con su esposa. Pequé de ingenua, y la verdad es que venía de una relación en la que me fueron infiel, estaba vulnerable” , confesó.

La situación escaló tras este encuentro, pues según Valenzuela, al despedirse ambos se dieron un beso que dio paso a una interacción más íntima y de coqueteo. Sin embargo, poco después, su amiga comenzó a advertirle que era posible que Freire aún mantuviera una relación con Maly Jorquera. Ante esta sospecha, Valenzuela decidió cortar todo vínculo. “Lo bloqueé y dije ‘no quiero estar envuelta en esto’”, declaró. “No me siento orgullosa ni minimizo la situación. A nadie le gustaría pasar por esto, y yo no lo hice a conciencia” , agregó, refiriéndose al vínculo de matrimonio que podría haber afectado.

Hasta el momento, los demás involucrados (Freire y Jorquiera) no se han referido públicamente a los dichos de Karina, pese a que, según se dio a conocer en el programa “Oh Diosas” la actriz estaría al tanto de la infidelidad. Cabe recordar que la pareja se casó en abril de este año en una íntima y familiar ceremonia.