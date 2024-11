“Toda esa energía tan fuerte pasó a mi padre”: Angélica Sepúlveda asegura que fue víctima de brujería durante su participación en “Gran Hermano”

Angélica Sepúlveda fue una de las presentes en el segundo capítulo de alto impacto de “Only Fama”. La exparticipante se presentó en el panel que conduce Francisca García Huidobro para revelar detalles inquietantes de una supuesta “brujería” que le habrían hecho durante su paso por Gran Hermano Chile.

Desde sus inicios en el reality “Granjeras”, Sepúlveda fue objeto de acusaciones por supuestas prácticas de magia negra dirigidas a sus compañeras. Sin embargo, siempre defendió su postura, afirmando que sus rituales eran simplemente una forma de protección.

Ahora, dio a conocer una particular experiencia, pero que en este caso, habría sido en su contra y no como parte de sus rituales. En su reciente aparición televisiva en “Only Fama”, la oriunda de Yungay compartió una experiencia aterradora que la llevó a creer que alguien había intentado hacerle daño al interior del reality de Chilevisión.

“Me levanto y meto la mano como en la cabecera, así como cuando tú te estás despertando y siento que había algo bajo mi cabecera sobre la cual yo había dormido toda la noche. Había como una pelotita de algo. Lo tomo y era igual que una bola de pelo, pero no era de mi color de pelo”, narró Sepúlveda, sobre un episodio que vivió al interior de la casa de Gran Hermano.

Tras este inquietante descubrimiento, aseguró que comenzó a experimentar problemas de salud. “Al segundo día de haber pasado esto, me ocurre una lesión super heavy, me empecé a aislar y dije esto más que mi energía baja”, explicó.

Angélica asegura que la “brujería” afectó a su padre

En ese sentido, Sepúlveda atribuye el complejo episodio de salud que vivió su padre recientemente como una causa de la supuesta brujería. “Nosotros hace muy pocas semanas tuvimos un percance con mi papá, muy grave, muy muy delicado. Como yo venía con esta cosa del encierro donde yo sentí que a mí me habían hecho brujería, me escribieron muchas personas a Instagram, personas que ven las cartas tarot y me dijeron ‘Angélica, eso no era para tu papá, era para ti’” , aseveró.

“Lamentablemente yo ya estaba protegida y entonces toda esa energía tan fuerte pasó a una de las personas que más quiero en la vida”, sostuvo. Recordemos que el padre de Angélica sufrió un accidente cerebrovascular el 28 de septiembre y actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación, rodeado de su familia, mientras ella se esfuerza por generar ingresos para cubrir los gastos de su tratamiento.