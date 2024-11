Cazzu vistió atuendo con esponjas y lo relacionan con Ángela Aguilar

Cazzu nuevamente acapara los titulares de la prensa, luego de la entrevista en la que habló del supuesto triángulo amoroso que protagonizó con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ahora, la argentina utilizó una exclusiva prenda del diseñador francés Jean Paul Gaultier, para asistir al Buenos Aires Gay Pride Parade.

Pero lo que llamó la atención fue las esponjas que la falda tiene en las caderas, lo que muchos internautas han interpretado como una clara referencia a Ángela Aguilar. Recordemos que la ahora esposa de Nodal fue criticada por supuestamente utilizar relleno durante sus conciertos, para lucir mejor su silueta.

Aunque la versión nunca se comprobó, varios la siguen recordando por dicho detalle. Por lo que la aparición pública de la argentina parece ser una respuesta más a la ahora esposa de su expareja.

Esta es la primera aparición pública después de compartir su versión sobre la ruptura con Nodal y luego que saliera a contar su versión de la historia detrás de la supuesta infidelidad del padre de su hija Inti y la polémica con Ángela.

En una entrevista en el programa de YouTube LUZU TV, Cazzu habló por primera vez sobre su separación de Nodal. Aunque no mencionó nombres directamente, dejó claro que se refería al padre de su hija, Inti. La cantante expresó que prefería mantener silencio, pero las declaraciones de Ángela a llevaron a compartir su perspectiva públicamente.

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más, yo hice la pregunta, y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los medios”.

Tras las declaraciones de Cazzu, Nodal salió en defensa de su esposa, negando los rumores de infidelidad y asegurando que nunca fue su amante.

¿Cuánto cuesta la falda con esponjas?

De acuerdo a sus sitio web tiene un costo de más de USD 663 aproximadamente.

