“Me carga Shakira, pero me uní al club”: Maly Jorquiera reapareció con rutina de standup sobre la infidelidad de Sergio Freire

"Me carga Shakira, pero me uní al club": Maly Jorquiera reapareció con rutina de standup con guiño a la infidelidad de Sergio Freire

La comediante chilena Maly Jorquiera reapareció este sábado en medio del supuesto quiebre con Sergio Freire, quien le habría sido infiel a comienzos de octubre. La actriz se presentó este sábado en el Comedy Restobar, un bar de comedia que se encuentra en Barrio Italia. Sin embargo, lo que más sorprendió, es que Jorquiera arrancó su presentación haciendo referencia a su situación personal, ganándose de inmediato la complicidad y el apoyo del público.

Acompañada en el escenario por su colega Moyita, Jorquiera abrió el show saludando al público y con una pregunta divertida: “Nosotras también, estamos la raja, mejor momento, amiga”, bromeó, antes de mirar a Moyita y añadir en tono juguetón: “Hace cuánto que no nos veíamos en un escenario... Estás igual (...) no estamos igual, estamos mejor”.

Con un tono positivo Maly continuó: “¿Sabes qué? Vamos a estar bien, estamos sanas, sin atados en la casa, nada, la vida nos sonríe”. A pesar del dolor de la supuesta infidelidad, la actriz dejó claro que no ha perdido el sentido del humor y lo dejó más que claro en el escenario. Incluso Jorquiera bromeó sobre el interés del público en su vida privada: “No creo que (hayan venido) por el chisme, no (...) la gente no es copuchenta”, comentó irónicamente, antes de revelar que, tras la polémica, la venta de entradas había superado las expectativas.

Jorquiera también aprovechó la ocasión para hacer una referencia indirecta a otros casos de infidelidades públicas, mencionando los casos de Carla Jara y Faloon Larraguibel, y aludiendo al fenómeno Shakira-Piqué. Con una mezcla de humor y sinceridad, comentó: “Me carga Shakira, pero me uní al club”, haciendo un guiño a la cantante colombiana y a su serie de canciones tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué.

Otra de las bromas que sacó carcajadas fue cuando la comediante bromeó con ofrecer en venta la colección de figuras de Los Simpson de su exesposo: “Estoy vendiendo toda la colección de Los Simpson, algunos vienen rotos”, añadió con picardía.

Para cerrar, Jorquiera agradeció a los asistentes por su apoyo al arte y la comedia chilena, y lanzó un mensaje a las parejas presentes: “No sé si saben lo que me pasó, pero yo estoy bien, mi familia también… eh, cuidado con los cachos”, concluyó.