“¿Te propondrías ser delgada como antes?”: Michelle Carvalho sacó aplausos con tajante respuesta a seguidor que le preguntó por su peso

Michelle Carvalho, la modelo brasileña y actual ganadora del reality “Gran Hermano”, respondió con una fuerte reflexión a un seguidor en Instagram que le preguntó si estaba dispuesta a perder peso y “volver a ser delgada”. En su sincera respuesta, Carvalho abordó no solo los motivos detrás de su cambio físico, sino también la importancia de priorizar la salud mental sobre las expectativas físicas impuestas socialmente.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, un usuario le consultó: “¿Te propondrías ser delgada nuevamente como antes? Aunque seas linda ahora igual”. La modelo no dudó en responder, explicando que su aumento de peso se originó hace años debido a una enfermedad, y que posteriormente fue diagnosticada con depresión.

“Más que querer estar delgada para ‘socialmente’ verme bien, le estoy dando prioridad a mi salud mental. No tiene sentido estar flaca, pero con la cabeza mal, o bien, llevando un pésimo estilo de vida” , afirmó la modelo, en una reflexión que rápidamente encontró eco en su audiencia. Sus palabras no solo abordan el estigma que enfrentan muchas personas al ser juzgadas por su apariencia, sino también el valor de enfocarse en el bienestar emocional como paso previo para cualquier objetivo de tipo físico.

Carvalho continuó su mensaje enfatizando que, si en algún momento decide enfocarse en metas relacionadas con su peso, será cuando considere que su salud mental está en equilibrio. “Cuando lo primero esté bien, y si es que así lo quiero, podré ponerme alguna meta si es que lo encuentro necesario. ¡Ya me han visto! Me he sentido súper mina vistiendo lo que visto, sin complejos ni inseguridades”, agregó.

No es la primera vez que la modelo se refiere a su peso, ya que ha sido una constante desde que subió de peso. Sin embargo, la brasilera no pierde oportunidad en demostrar que se encuentra satisfecha con su física y que ha sido un largo camino de amor propio el que ha recorrido, enfrentando siempre los comentarios sobre su cuerpo.