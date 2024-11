Hogar, dulce hogar: Michelle Carvalho vuelve a su departamento luego de cuatro meses

La pasada velada nocturna de jueves 24 de octubre se llevó a cabo desde Chilevisión la final de la segunda temporada chilena de Gran Hermano, la cual culminó por dar como ganadora a la modelo brasileña Michelle Carvalho.

La exparticipante de Pareja Perfecta (2012), quien con el 50,98% de las preferencias logró alzar el trofeo del reality del “ojo que todo lo ve”, no había pernoctado aún en su domicilio desde que salió del encierro debido a una particular razón que no la dejaba.

Y es que la oriunda de Santo André, São Paulo, contó con varios adeptos que la ayudaron con votos de mensajería de SMS. Es por esto que los cercanos de Carvalho le ayudaron a conseguir el primer lugar de la edición 2024 de “La casa más famosa del mundo” . Cabe recordar que en el tramo final del programa el sufragio tenía poder positivo.

En específico, un grupo de amigos de la brasileña –tal como lo detalló Michelle– vendió varios artículos y hasta muebles del departamento de la chica reality, todo con la finalidad de recaudar la mayor cantidad de fondos y así poder realizar los respectos votos para la carioca.

Michelle regresó a su morada

De esta manera, la joven treintañera compartió, en esta jornada, mediante su cuenta de Instagram un video volviendo a su departamento luego de cuatro meses.

“ Chicos, adivinen dónde estoy: llegando a mi departamento después de casi cuatro meses. Veamos si de verdad me vendieron todo... ”, narró Carvalho en un reel.

Sumado a lo anterior, cabe resaltar que, a través de su canal de difusión de la red social ya nombrada, el pasado domingo 27 de octubre la de Brasil dio a conocer que, dentro de todas las cosas que vendieron sus amigos, se encontraban unas zapatillas edición especial de Hello Kitty, la cual dejaron ir por un precio cercano a los $200 mil.