“Power Trío”: la música y algo más... unió a Jean Philippe Cretton, Rayén Araya y Sergio Lagos

A partir del 10 de noviembre a través de Zapping, Spotify y Youtube, Jean Philippe Cretton, Rayén Araya y Sergio Lagos, estarán juntos en un programa que pretende darle protagonismo a la música, como no la tiene en la actualidad. Con conversación, profundidad y una narrativa distinta a lo que existe.

“Power Trío” nació de manera espontánea, compartiendo. Se dieron cuenta que algo que los apasiona a los tres los podía unir en una plataforma distinta.

En conversación con Publimetro, Sergio Lagos aseguró que “en la conversa dio esta sensación de que podíamos juntos crear algo potente y poderoso alrededor de la música y afortunadamente los astros se unieron y estamos muy contentos de tener estas fuerzas para hacer este proyecto”.

El programa es grabado en el Black Bar del Casino Monticello y Rayén Araya relata el motivo de este lugar como punto de encuentro y escenario para la conversación con los músicos y artistas.

“Representa lo bohemio y ha sido parte histórica del vínculo con los músicos, que nosotros también defendemos mucho y ojalá eso pueda ser de manera más masiva y por lo tanto situarnos en el Black Bar tiene un fondo, no es solamente el estar en un lugar bonito, sino que es un lugar donde se toca música en vivo y donde la bohemia se reconoce como parte de la música”, explicó la periodista.

Lagos asegura con respecto al contenido del espacio, que pretende “reponer un espacio de conversación musical, que se intente ver esta gran cantidad de información que existe hoy en día, que parece que existe tanto, pero a veces tan difícil entender qué es lo que está ocurriendo en términos de la información más pura dura en la música y además poder ponerle contexto a este universo de artistas”.

Rayén por su parte, afirmó que “hay una serie de cosas que tienen que ver con la música y que están ocurriendo también en distintos espacios en el que ha desaparecido de los medios masivos y si nosotros somos una pequeña plataforma incipiente que lo que buscamos es dar esta información y dar vida a los músicos, hay también una necesidad de esa información de esa comunicación con lo que pasa en vivo”.

Por otro lado, Jean Philippe Cretton, hace un particular análisis sobre otro problema que existe en Chile. “Hablé con muchos colegas y el que el comentario en general no hay donde ir a mostrarlo no hay donde ir a contar dónde puedo hablar de mi disco más allá de la anécdota más frívola en torno a él sino que de verdad hablar como que quise decir eso espacio lamentablemente se han ido perdiendo y y eso es como el enfoque principal de nosotros, que se pueda hablar de música, que el artista efectivamente pueda decir lo que está sintiendo en el momento en el que hace, compone, toca, interactúa”.

Es así que ya con tres programas grabados, el debut será el 10 de noviembre, por Zapping, Spotify y el propio canal de YouTube.