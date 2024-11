“Siento que confiamos la una en la otra”: Faloon Larraguibel se sinceró tras hacer dupla con Oriana Marzoli en “Palabra de Honor”

Un intenso inicio tuvo durante la jornada de este domingo 3 de noviembre el nuevo reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, en el que antiguas enemigas como Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli se volvieron a encontrar y tuvieron que hacer dupla, algo que pese a que no fue del máximo agrado para ellas, supieron sobrellevar.

“No, yo esperaba a otra persona, un hombre, o una mujer, pero que no sea ella por supuesto”, dijo en sus primeras declaraciones en pantalla Faloon, mientras que Oriana aseguró que “tampoco es que la necesitase mucho para que ella me ayudase y me subiese al zodiac”, luego que se viera cómo la chilena la ayudó a subir al bote desde el mar.

Sin embargo, con el pasar de los minutos y luego que ambas se vieran obligadas a hacer dupla, Publimetro.cl pudo conversar con Faloon Larraguibel, quien se sinceró sobre el trabajo en equipo con su rival.

“Me tocó reencontrarme con esta mujer tan mala onda...”

En ese sentido, Larraguibel señaló que pese a que Oriana no es de su total agrado, no se cierra a tener que seguir haciendo dupla con ella.

“Al principio obviamente no quería ver a nadie de ‘¿Ganar o servir?’, y me tocó reencontrarme con esta mujer tan mala onda. Pero me resigné, y creo que las dos somos súper profesionales y podremos hacer una buena dupla”, reconoció la animadora de televisión.

A lo anterior, agregó que Oriana “es muy buena competidora y estoy súper contenta con eso. Además siento que confiamos la una en la otra. Me gustaría seguir compitiendo con ella”.

En tanto, sobre la convivencia con Oriana y otros rostros, Faloon Larraguibel indicó que “aunque me llevo mejor con algunos que con otros, hasta el momento con la gran mayoría me llevo bien. Incluso con Oriana, aunque discutimos mucho, podemos tener una buena relación, una buena convivencia. Igual ya somos personas adultas, y creo que ‘¿Ganar o servir?’ me sirvió mucho para aprender eso”.