Maricarmen Arrigorriaga analiza los remakes: “No entiendo cómo TVN vendió tres de sus mejores teleseries”

Maricarmen Arrigorriaga conversó con el podcast “Los Reyes del Drama” y fue consultada sobre uno de los temas del momento en el área dramática de Mega, es decir, respecto a los remakes de teleseries como “El señor de la Querencia” y “Amores de Mercado”.

“La verdad es que no entiendo mucho que es lo que pasó. Primero no entiendo cómo TVN vendió tres de sus mejores teleseries pudiendo haberlas vuelto a dar y con éxito porque eran buenísimas. Que las hayan vuelto a hacer muy rápido porque ha pasado poco tiempo. Entonces la gente tiene en la memoria a los protagonistas, los actores, entonces se presta para comparar y no es bonito. Siempre sale perjudicado el nuevo. Lo antiguo fue como más cuidado, mejor. Entonces encuentro que no ha sido acertado”, comenta

Al ser consultada si preferiría teleseries más antiguas como remakes: “Cosas que tengan 20, 25 años. Estas están muy cercanas porque además tuvieron mucho éxito. No entiendo, teniendo tantos guionistas, dramaturgos. ¡No entiendo! Tienen excelente gente que escribe. La verdad es que no entiendo cuál fue la razón”, manifiesta.

Por otro lado, se le preguntó si trabajaría en alguna de estas nuevas versiones: “¡Por supuesto! Si uno no le dice que no al trabajo. Siempre es fascinante, pero es poco entendible habiendo la cantidad de gente que escribe en este país. Si fuera un país con pocos escritores, te entiendo, pero es todo lo contrario. Levantas una piedra y hay un escritor o un actor. De todos los gustos”.

Al analizar este fenómeno junto a sus compañeros de trabajo, la actriz de teleseries como “Semidiós”; “Aquelarre”, “Machos” y “Sres.. Papis” dijo que es “curioso, la verdad es que lo hemos hablado dentro de los actores y no nos hemos percatado de cuál fue una buena razón para hacer eso. No la sabemos”.