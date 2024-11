Bajaron todas las estrellas para recibirlo: Daniela Aránguiz y Fran García-Huidobro le manifestaron sus buenos deseos a Rafael Araneda en su llegada a Viña 2025

Fueron al aeropuerto, lo siguieron en la van, las puertas se abrieron y entró como una estrella: Rafael Araneda llegó a Mega para hacerse cargo de la animación del Festival de Viña del Mar 2025 junto a Karen Doggenweiler, quien ya fue anunciada para cumplir esta labor en septiembre.

“Ha sido súper emotivo para mí”, partió emocionado el animador en “Mucho Gusto”. “A estas alturas de la vida, yo no pensaba volver a Viña y recibir esta invitación no solamente me hizo sentir orgulloso y feliz (...) Desde el momento que comenzamos a hablar de Viña 2025, para mí recibir tu deseo, invitación y las ganas de volver a trabajar juntos fue fundamental y eso para mí es muy rico”, agregó Araneda.

Recibimiento de Rafael Araneda en Mega Captura: Mucho Gusto

Llegaron todos los rostros de Mega para darle la bienvenida al “Tío conductor”, y mientras se formaban en el estudio, la audiencia veía una nota sobre la carrera del conductor que incluyó sus mejores momentos y saludos de sus amigos como Jennifer Warner y Felipe Viel. La emoción de Rafael era visible en sus ojos que se tornaron un poco más vidriosos.

El equipo de prensa, de “Only Fama” y más trabajadores del canal llegaron para recibirlo, y una vez que terminó la nota comenzaron los saludos de los rostros de Mega. El periodista Rodrigo Sepúlveda fue quien abrió los fuegos, y le dijo a Rafa que “tenemos una historia larga (...) tremendo tipo, tremendo profesional y llegas a una casa que te acoge con los brazos abiertos. Una tremenda compañera, un equipo espectacular, gente muy buena así que ¡Bienvenido! ¡A disfrutar y pasarlo bien!”.

¿Se viene un nuevo anuncio a mediados de mes?

Después llegó el escuadrón del espectáculo de Mega, y Daniela Aránguiz le expresó sus buenos deseos al animador recién llegado. “Yo ya trabajé con Rafa en el matinal y me encanta, siempre te puse todas mis fichas. Estoy feliz de que seas el animador nuevamente y ojalá que con Karencita brillen como lo saben hacer”, señaló.

Doggenweiler destacó la presencia de la panelista de “Only Fama” considerando todo lo que ha sucedido con el padre de sus hijos, quien ayer fue liberado de prisión preventiva, y Rafael quiso que también la celebraran, así que pidió un aplauso de ánimo para ella, lo que fue cerrado con un fuerte abrazo.

Sin embargo, había una gran ausente y despertó una duda: ¿Dónde está Fran García-Huidobro? Los hizo esperar, pero no tanto, ya que a los minutos llegó la “Dama de hierro” al estudio. No solo llegó a saludar a Rafael, sino que consigo trajo una nueva interrogante: “¿Quién va a animar la gala?”. El recién llegado le dijo que pensaba que ella lo iba a hacer, pero la animadora respondió que no le han comentado nada.

Como si este anuncio fuera poco, Karen tenía una carta bajo la manga. “El domingo 17 vamos a estar con Rafael en Estados Unidos, a propósito del Grammy Latino y vamos a tener la posibilidad de hacer algo que por primera vez se hace en las pantallas de televisión que es presentar la parrilla completa de artistas que van a estar en Viña 2025. En un estelar que además va a estar José, Mariela, Fran, Daniela y Paulita”, comunicó.