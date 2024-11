“Básicamente quedó la c…”: Sergio Rojas analiza la fuerte discusión que tuvo con Faloon Larraguibel en “Palabra de Honor”

En el tercer capítulo del reality “Palabra de Honor”, Sergio Rojas y Faloon Larraguibel protagonizaron uno de los momentos más tensos de este nuevo reality de Canal 13.

El conflicto comenzó cuando las participantes catalogaron al periodista como la persona de farándula más cahuinera del encierro. En este contexto, es donde la exchica Yingo aseguró que el involucrado ha inventado cosas sobre ella y que ha lanzado comentarios en su contra que no le han gustado.

Por su parte, Sergio no se quedó callado y le dijo de todo a la exrostro de Zona Latina: “Faloon me tiene sangre en el ojo hace rato porque he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero no son mentiras”.

“Yo prefiero tomar otros caminos, no te juzgo, para nada pero yo lo que hago es dar una opinión. Yo prefiero tener la casa propia pero, a lo mejor, trabajando de otras maneras”, disparó Sergio, haciendo alusión al nuevo camino que tomó Faloon en la plataforma para adultos Onfayer.

“Tienes un inicio conocido, cuando le robaste el pololo a Arenita, tú te metiste en esa relación”, rememoró el periodista sobre su romance con Karol Lucero y además mencionó la vez que Faloon comentó que le gustaría ser como Soledad Onetto.

La reflexión de Sergio tras la pelea

Ahora, el periodista se sinceró sobre esta situación y aseguró que era totalmente esperable que se llevara el título al más cahuinero de la casa.

“Cuando partió la dinámica, yo sabía que me iban a escoger como el más cahuinero, porque le brillaron los ojitos a algunas de las participantes cuando salió está nominación. Y de los que estábamos ahí, sabíamos cuál iba a ser el resultado”, explicó el comunicador en una conversación con La Cuarta.

“Cuando pasé adelante, le dije a Faloon que esto venía desde hacía tiempo, porque le había hablado por Whatsapp en varias ocasiones y ella nunca me había contestado”.

“Además, un periodista había intentado sacarle una impresión en una alfombra roja, ella dijo ‘no, para el Que te lo digo, no, porque no hablo con ellos’. Y además, una vez llamó al canal para reclamar por mis comentarios sobre su incursión en una plataforma para adultos. Entonces tenía todo ese background”, enfatizó el periodista.

Según sus palabras, sus dichos fueron “con mucho respeto que yo no la juzgaba, porque cada uno hace lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere y con quién quiere y en ese sentido todos tenemos esa libertad”.

“Pero en mi rol de periodista y, también de comentarista, yo para obtener la casa propia, buscaría otras alternativas. Quizás me demoraría más tiempo, pediría una casa más básica o pediría un dividendo menor. Pero con trabajos que no me expongan tanto”, explicó sus comentarios sobre el arribo de Faloon a la plataforma para adultos Onfayer.

“Quedó la cag...”

Sergio Rojas hizo un análisis de la reacción que tomó Faloon, asegurando que “este tema la sensibiliza mucho, la pone muy a la defensiva y actúa más desde lo emocional que desde una parte más racional. Ella sólo se defiende y no escucha mucho la interpelación, pero creo que era algo esperable”.

Sobre la pelea que se desató entre Oriana Marzoli y Gala Caldirola, quienes también se lanzaron en contra de Larraguibel por sus actitudes en el pasado reality “¿Ganar o Servir?”, el periodista dijo: “Después la discusión toma un giro dramático, básicamente quedó la c… porque se metieron otras personas, Yo, como siempre, tomo palco para ver cómo termina este desenlace fatal”.

“En el camino se van a dar cuenta que toda historia puede tener muchos vuelcos y que todo lo negro puede ser blanco y que lo blanco, tambien puede ser negro”, cerró al medio.