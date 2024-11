Dos viejos conocidos al reality del ‘13′: Facundo González y Fernanda Figueroa aterrizan en ‘Palabra de Honor’

En plena emisión del nuevo reality de corte militar del ‘13’ –Palabra de Honor–, ya con dos días de capítulos, dos nuevos reclutas se suman al reformatorio. Volviendo a la vieja costumbre tras presentar uno a uno a los participantes del elenco, el programa de farándula Hay Que Decirlo, confirmaron al par de integrantes que se suman a tierras peruanas.

Sin más preámbulos, los nuevos jugadores –quienes arriban luego de la primera eliminación, que fue de Rubí Galusky– son Facundo González (exGanar o Servir) y Fernando Figueroa (exDoble Tentación).

Sobre el recluta González

Facundo, joven modelo e influencer argentino, es recordado por protagonizar una relación amorosa –que mantienen hasta hoy– con la española, de varios realities en el cuerpo, Oriana Marzoli . Además, tuvo una breve amistad con Fabio Agostini y Agustin Palao, por ende, en este encierro se reencontrará con Oriana y Fabio.

“Entro para acompañar a Oriana, porque ella me enamoró. Tiene cosas de niña, tiene cosas con mucho carácter. Se agobia, se fastidia, se estresa, me estresa a mí, pero es muy buena persona, muy leal, muy fiel y es una mujer con todas las letras”, le aseguró Facundo a Canal 13 acerca de su pareja.

Respecto a su polémica con Agostini, González sostuvo que cuando se inició su conflicto, el día en que se rehusó a bajar al patio a saludarlo cuando el español llegó a buscar a Pamela Díaz en ¿Ganar o servir?, fue debido a que desconocía que el español estaba en la casa. Además, aclara que desde entonces no ha vuelto a hablar con el ganador de Tierra Brava.

“Él me dejó seguir en Instagram. Así que, ¿qué voy a hacer? Yo creo que no actúe mal, no hice ninguna maldad ni nada. Yo creo que las cosas siempre se pueden hablar. Pero si la otra persona no entra en razón, nada que hacer. Para pelear se necesitan dos, y yo no voy a pelear. No estoy para rogarle la amistad a nadie”, aseguró Facundo en relación a Fabio .

Y de cara a su ingreso a esta nueva experiencia de telerrealidad, el del país del tango reconoció que le va a costar adaptarse a la disciplina militar: “Siempre fui indisciplinado y me suspendían en la escuela. En los programas en Perú también siempre me han suspendido, soy el que ha tenido más expulsiones, más que Fabio incluso . Con el tiempo creo que maduré un poquito, estoy un poco más calmado, pero no tengo mucha constancia ni disciplina. No sé cómo lo voy a hacer”.

Sobre la recluta Figueroa

Hace siete años a Fernanda se dio a conocer en el reality llamado Doble Tentación (Mega), donde fue pareja de Joche Bibbó. Además, cabe resaltar que es hija del exfutbolista y actual entrenador de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa. Sin embargo, logró hacerse de un nombre por sí misma y en los últimos años ha tenido grandes cambios en su vida, como el ser mamá de una niña de 3 años.

“ Me ha pasado de todo, he tenido algunos altos, como mi hija, que es lo mejor que me ha pasado en la vida , y muchos bajos, porque yo soy muy confiada y dependiente emocionalmente, y me ha decepcionado mucho la gente”, explicó la joven de 29 años.

Autodefinida como “rebelde”, Fernanda aseguró que entrar a Palabra de Honor es perfecto para ella: “ Cuando les conté de mi primer reality se enojaron, pero esta vez no. Yo creo que este reality es lo que mis papás hubieran querido para mí, que yo estuviera en un reformatorio . Ellos a veces me han hecho sentir como que yo soy el patito feo de la familia, la que siempre lleva a la contra, la descarriada, la rebelde, entonces siempre han querido que me enderece. Pero todavía no nace la persona que me diga lo que tengo que hacer, ni mis papás pueden”.

Tal como lo detalló, su objetivo en este reality es darse a conocer como realmente es: “Entré muy niña al reality pasado y siento que no fui yo nunca, porque me sentía un poco controlada y no sabía tanto de qué se trataba un reality. La gente a lo mejor me conocía como la polola de Joche nomás, y quiero que me conozcan realmente como soy. Ya no quiero opacarme por nadie. Yo antes no entendía que se me pidiera darle un piquito a alguien estando con Joche, para mí eso era ser infiel. Ahora, en cambio, entro más dispuesta al juego, con otra actitud, en otra posición de mi vida”.