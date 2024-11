“El respeto se fue diluyendo”: Leo Rey desclasificó tenso momento con equipo de Ahora Caigo

Un mal entendido que perfectamente se hubiese evitado. Ese es el molesto reclamo que realizó el cantante de cumbia Leo Rey, contra la producción del programa Ahora Caigo de TVN,

Según explicó en conversación con Que te lo digo, fue invitado a participar del espacio de concursos y tendría la posibilidad de interpretar su última canción “Chopiko”, junto a su grupo de músicos. Pero, al último minuto, le indicaron que debía cantar un tema de su antiguo grupo La Noche, puesto que el actual no era apto para el horario familiar.

“Me informan que la canción no puede ser por la línea editorial del programa, ya estando todo mi equipo de músicos y técnicos instalados en escena. Me querían obligar a cantar una canción antigua, de La Noche, y no mi single”, relató en el espacio de Zona Latina.

Si bien, eso él lo pudo entender, su reclamo fue que días antes había enviado la canción a los productores para que conocieran el contenido y en ese momento no le manifestaron ningún reparo. Pero, ese fue el primero de los problemas, puesto que ante su molestia y negativa de cantar otro tema, dijo haber recibido malos tratos de parte de la producción.

Leo Rey acusó malos tratos de productores

“La amabilidad y el respeto por mí se fue diluyendo con malos tratos a mi equipo. Después se caldearon los ánimos, los productores cambiaron la cara, ya era de desagrado (...) Me empezaron prácticamente a retar y después desde lejos dijeron: ´¿¡ya ¿va o no va?! ¡ya filo, chao!’”, desclasificó.

Para él, todo eso se habría evitado si desde el comienzo le indicaban que su última canción no era apta para el público familiar del horario de la tarde, pero esperaron hasta que estuvieran instalados para pedirle una canción de su antiguo grupo, con quienes, además, se separó en malos términos.

“No puedo permitir que censuren mi canción. Estaba el set montando y recién ahí escucharon la canción y la bajaron. Me sentí súper mal como artista, por los años de trayectoria y poco respeto hacia mi música y carrera”, lamentó.