“Está con la más fácil, no con lo mejor”: Ignacia Michelson sobre la nueva pareja de Marcianeke

La reconocida influencer y personalidad televisiva, Ignacia Michelson, volvió a estar en la palestra farandulera luego de que la actual novia de su expareja, Matías “Marcianeke” Muñoz, soltara dichos en contra de la exchica reality.

Específicamente, fue Anaís Vilches –polola del cantante urbano– quien en relación al encierro del nuevo programa de telerrealidad del ‘13’, Palabra de Honor, disparó contra la exparticipante de Gran Hermano Chile 2023, asegurando que, mientras ella (Anaís) fuera parte del reformatorio militar, (Ignacia) no podría ingresar.

Y frente a esto, en horas de la tarde de este 6 de noviembre, Michelson respondió a estos ataques a través de sus historias de Instagram. La joven de 31 años comenzó relatando su último encuentro con Marcianeke, entregando su postura respecto a la nueva relación que mantiene el reguetonero: “hace un mes estaba yendo a buscarme a una casa; lo tuve que echar (a Marcianeke). Está con lo más fácil, no con lo mejor, porque pa’ que te pongan los cuernos está ella, pero para ayudarlo de verdad y todo esto, estoy yo… y como yo ya me aburrí, no quise nada más con él, bueno, tuvo que tener lo ‘del alcance’: esa es la verdad ”.

Además, refiriéndose precisamente a lo que lanzó Vilches en Palabra de Honor, la chica aclaró que “no es que me crea importante: soy importante. Porque ella dijo a Canal 13 que cuando ella estuviera yo no podría entrar… ¿qué significa eso? Que yo le importo, que soy importante, que le hago en su cabeza click, así que, bebé, no es que me crea, es que lo soy”.