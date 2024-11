“Hay que darles una segunda oportunidad”: Fran Maira se sinceró por críticas a su aspecto físico tras su debut en la TV peruana

Francisca Maira, exjugadora de la temporada debut en el país del cobre de Gran Hermano (2023), está en el ojo del huracán luego de una serie de críticas que recibió producto de lo que fue su primera aparición en la televisión peruana.

La joven de 24 años y artista emergente del género urbano nacional debutó hace tan solo ocho meses en la música. Específicamente, fue el pasado viernes 1 de marzo cuando lanzó en todas las plataformas digitales su primer hit bautizado como Amiga Ya Mató, el cual cuenta con más de 8 millones de oyentes en Spotify, mientras que en YouTube supera los 6,7 millones de reproducciones.

Los comentarios hacia la joven

En esta jornada de miércoles 6 de noviembre, la ex¿Ganar o Servir? –bajo el marco de su lanzamiento de Mucho Pa’ Ti– se sinceró ante FMDOS respecto a estas críticas que recibió posterior a su aparición en la pantalla chica del país del ceviche en compañía de su actual pareja, Austin Palao.

Cabe recordar que los clips se convirtieron virales mediante TikTok, espacio virtual en el que los cibernautas peruanos no tuvieron filtro alguno para referirse al físico de la cantante. Pero como buenos chilenos, compatriotas de Maira hicieron de escudo.

“ Entró primero la nariz ”, “¿Cómo va a tener 24 (años)? Imposible”, “Está mayorcita”, “ Pensé que era Francisco ”, “ Se ve súper mayor que él ”, fueron algunos de los comentarios más suaves que publicaron en su contra.

Por otro lado, los usuarios que elogiaron a Fran dejaron escritos como “¡Bella, Fran! Le vi en persona... es una muñeca”, “ Fran hermosa y es nuestra ”, “No se metan con la Fran”, “ Las que critican, ya quisieran ser como la Fran ”, “Si es chilena, es buena”, entre otras frases.

Maira: “Hay que darles una segunda oportunidad”

Frente a esto, ante el medio ya señalado Maira, quien por primera vez habló sobre el tema, reconoció que “bueno, un par de personas me juzgaron por mi excelente físico”.

Ya en una suerte de comparativa ente su experiencia debut en Chile y Perú, sostuvo que “ es entendible, es otro país. A mí también me costó conquistar al público chileno la primera vez . Las apariencias engañan y al final cuando me terminan conociendo, me agarran cariño”.

“Hay que darles una segunda oportunidad, quizás. Pero en Perú he recibido mucho cariño por Austin, entonces nada, la gente en Perú es un amor, les mando mucho cariño. También tengo gente en Argentina así que de a poquito internacionalizándonos, pero vamos con todo», finalizó la influencer.