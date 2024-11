¿Hizo pataleta?: Revelan supuesto enojo de Daniela Aránguiz la noche debut de Only Fama

La noche debut del programa Only Fama de Mega, Daniela Aránguiz fue presentada con bombos y platillos, confirmando que sí iba a participar del espacio conducido por Francisca García-Huidobro, a pesar de haber enfrentado una dramática semana familiar, debido a la detención de Jorge Valdivia.

Sin embargo, luego que la anunciaran con gran expectación, con el fin de conocer sus primeras impresiones respecto a la denuncia por violación que enfrenta su exmarido, ella no apareció en todo el capítulo.

Según contaron en Zona de Estrellas, Aránguiz iba a realizar un despacho desde su casa y para ello había un equipo del canal dispuesto en el domicilio, quienes harían el enlace con el estudio. Pero, nada de eso ocurrió puesto que la también panelista de Sígueme habría echado a todos los presentes patitas para la calle, tras sufrir un momento de ira.

La razón de furibundo enojo, habría sido la nota que emitieron en Meganoticias sobre la detención del exfutbolista, antes de que debutara el programa de farándula. Así lo contó el periodista de Zona Latina, Pablo Candia.

El supuesto enojo de Aránguiz

“La semana pasada me llegó información de por qué Daniela Aránguiz no se presentó el día viernes, primer capítulo de Only Fama. Me llegó el cahuín que esta lista con un móvil afuera de su casa para hacerlo en vivo y en directo. Estaba lista para hablar en el programa”, contextualizó.

Sin embargo, antes de que terminara Meganoticias presentaron una nota sobre la detención de Valdivia que la hizo entrar en cólera, puesto que aparecían personas que no tenían los rostros tapados y “no le habría gustado como se habló de Jorge en esa nota”.

“Entonces, al ver esa nota, habría dejado la escoba y habría mandado con viento fresco a todo el equipo y no hizo nada. Por eso en Meganoticias presentan a Dani Aránguiz en exclusiva, pero en el programa no pasa absolutamente nada”, sentenció el panelista.