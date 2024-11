“Le robaste el pololo a Arenita, te metiste en esa relación”: Sergio Rojas encaró a Faloon Larraguibel en “Palabra de Honor”

Sergio Rojas y Faloon Larraguibel protagonizaron un tenso momento en el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, en donde el periodista encaró con todo a la exchica Yingo por sus acciones fuera de la casa.

Todo comenzó cuando Karla Constant les preguntó a las reclutas cuál de sus compañeros encontraban que era el más cahuinero, a lo que la exrostro de Zona Latina votó de inmediato por el comunicador.

“Inventa cosas, ha dicho muchas cosas sobre mí en la tele. Algunas cosas me han molestado bastante”, argumentó Faloon.

Antonella Ríos, Cata Pulido, Yuli Cagna y Gala Caldirola concordaron con la decisión de Larraguibel, esto debido a las palabras que ha dicho en diversos problemas de farándula.

“Ha hablado muchas veces de mí y ha dicho muchas cosas que no son ciertas”, expresó Gala, a lo que Sergio comentó: “Si se sigue metiendo con futbolistas, ¿cómo no voy a hablar de ella?”, preguntó a sus compañeros.

El gran conflicto

A la hora de recibir su título del más cahuinero, Rojas fue directamente a encarar a la exZona Latina: “Acá hay deudas pendientes. Faloon me tiene sangre en el ojo hace rato porque he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero no son mentiras”.

“Yo prefiero tomar otros caminos, no te juzgo, para nada pero yo lo que hago es dar una opinión. Yo prefiero tener la casa propia pero, a lo mejor, trabajando de otras maneras”, disparó Sergio, haciendo alusión al nuevo camino que tomó Faloon en la plataforma para adultos Onfayer.

De pasada, también recordó conflictos del inicio de su carrera en el programa Yingo.

“Tienes un inicio conocido, cuando le robaste el pololo a Arenita, tú te metiste en esa relación”, rememoró el periodista sobre su romance con Karol Lucero.

Esta afirmación fue desmentida por Faloon, quien aseguró: “Estás inventando ahí, yo no hice eso. No sabes cómo fueron las cosas”, respondió Larraguibel.

“Ah ya, bueno entonces me equivoco y toda la historia se equivoca”, respondió de forma irónica, recalcando que así fue la historia en sus inicios en la pantalla chica. Posteriormente, le sacó en cara otras palabras de la chica reality: “Lo otro que te puede molestar es que me reí cuando tú declaraste que querías ser la nueva Soledad Onetto, y no sé si ella estaría contenta y seguiría los mismos pasos tuyos”,

“Te pones a inventar, yo dije eso cuando estaba estudiando periodismo y me preguntaron a quien admiraba (...) Ojalá pudieras hacer tu pega de una manera más honesta y ganarte las lucas hablando las cosas de verdad”, le aclaró Faloon, quien se puso de pie y se puso frente a su compañero.

En ese momento, entró Oriana Marzoli para prestarle su apoyo al periodista: “Conmigo ella también ha mentido descaradamente. Es una persona sin escrúpulos, bastante cínica. Me dijo que valía poco como mujer por tener relaciones con mi novio aquí, y ahora ella misma hace otras cosas cobrando. Y cuando su amiga Gala se daba la vuelta la apuñalaba por la espalda, iba dando besos de Judas”, sostuvo Marzoli.

Faloon le discutió a Oriana que fue ella quien traicionó a Gala. “Eres una mentirosa, la única que le comió la boca a Rai fuiste tú”, replicó.

Entonces Gala intervino contra Faloon: “Vi todo el reality (Ganar o Servir) y vi todo lo que decías de mí a mis espaldas”, sostuvo la hispana contra su examiga.