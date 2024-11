“Me cuesta”: Willy Sabor reveló que aún no puede cumplir la última petición de su padre

Guillermo González, más conocido en el mundo de la televisión como Willy Sabor, se sinceró sobre la muerte de su padre, Carlos González, durante el más reciente capítulo de “Al piano con Lucho”.

PUBLICIDAD

En el espacio conducido por Lucho Jara, el actual panelista de “Hay que decirlo” reveló cómo fueron los últimos momentos con su progenitor antes de partir en marzo de este año, y también confesó que aún no puede cumplir su última petición debido a que todavía no se siente capaz de dejarlo ir.

En primera instancia, Willy destacó la carrera de su padre: “Cuando yo era cabro, ver a mi papá era, verlo después de la pega era fabuloso, sentía una sensación muy agradable verlo”, contó.

“Yo lo acompañé de chico en los estudios de grabación, yo estaba chupando chupete sentado al lado de una batería, de un piano, y grabé, vi nacer y morir artistas toda mi vida… Yo veía un poco lo que no tenían que hacer los artistas”, comentó.

Los últimos años de vida

Acto seguido, Willy comentó cómo fueron los últimos meses de vida del productor musical, los cuales estuvieron marcados por su salud deteriorada.

“Fue muy duro. Yo viví intensamente la enfermedad. Me di cuenta el día uno cuando se empezó a enfermar. Él tenía demencia vascular, que se empieza con problemas de irrigación cerebral, digamos”, comentó.

“Yo lo bañé, lo afeitaba, lo vestía, lo pasé fantástico cuidándolo, pero llegó un momento en que tuve que tomar la decisión más terrible de mi vida y dejarlo, para que lo cuide gente profesional, porque ya yo tenía que seguir trabajando (...) Fue una decisión muy difícil”, detalló el comunicador.

PUBLICIDAD

“Tú llegas y lo ves tan cagado, o tan delgado y tan perdido que ya no es vida, y lo único que quieres es que se vaya y descanse”, expresó.

En ese momento, Willy confesó cuál era la última voluntad de Calors: “Él pidió tirar sus cenizas en dos lugares, y lo tengo ahí en mi oficina, como que no puedo, me cuesta. Yo sé que él pidió eso, me pidió que (las lanzara) en el Cajón del Maipo y en el Desierto Florido”, detalló

“A él le gustaba mucho el Cajón del Maipo, hay una parte donde se cruzan los ríos muy bonita, y lo tengo acá”, explicó.