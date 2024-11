Blue Mary se aburrió y alzó la voz tras comentario en “Palabra de Honor”: “Podría aguantar muchas cosas, pero no que me dejen de mentirosa”

Una confesión que hizo Malito en el reality de Canal 13, “ Palabra de honor ”, no pasó desapercibida. Esto sucedió después de que Sergio Rojas aseguró que Blue Mary dijo que Dash fue un pésimo pololo.

Ahí es cuando su amigo le prestó ropa y comentó: “Si fue tan malo, ¿por qué le anda mandando mensajitos cuando iba a entrar al reality?“, y el involucrado se limitó a decir “un caballero no tiene memoria”.

Sin embargo, la cantante urbana decidió alzar la voz y clarificó que esta interacción fue lejos de ser romántica, sino se trató de un sentido pésame tras el fallecimiento del padre de su expareja.

Ella compartió un pantallazo del mensaje de WhatsApp que le envió, en el cual se leían dichas intenciones, y que había desbloqueado a su expololo sólo para esta ocasión.

“Supe lo de tu papá y no pude evitar escribirte porque lo recuerdo con mucho cariño. Lo lamento mucho de corazón y te mando muchas fuerzas y amor en este momento, y para toda tu familia".

Historia de Blue Mary Captura: Instagram

Blue Mary quiso explayarse más y relató cómo se dio esta situación. “Qué lata tener que subir el pantallazo de algo tan íntimo y privado como un pésame. Podría aguantar muchas cosas, pero no que me dejen de mentirosa. Me carga la gente que miente y yo no miento“, partió.

“Yo estuve cinco años con esa persona y por ende, cinco años conviviendo con esa familia, y viendo muy de cerca la realidad de la enfermedad de su papá. Entonces, me nació, lo desbloqueé para eso, no lo hice para la tele", aclaró.

“Es penca la situación porque yo en el lugar de esta persona, si un amigo sale diciendo esa mentira (...) al toque diría ‘fue un pésame, no hables hueas'“, continuó, y apuntó a que desde que bloqueó a Dash hace tres años, no ha vuelto a contactarse con él.

Por otro lado, contó que la gente le ha dicho que otra persona del reality aseguró que nunca ha hablado de ella, y ante esto, María Almazábar añadió que no tiene nada qué comentar sobre ella ya que fue una “excelente polola”.

“Él y yo sabemos toda la verdad, y no he contado nada. Lo único que dije fue lo que me preguntaron en el reality (...) que no había sido una buena experiencia o una buena relación, y que había aprendido de ello. Es verdad, no puedo mentir", aseveró.

Blue Mary afirmó que dejó pasar muchas mentiras que habría dicho Dash en el react de “¿Ganar o servir?" sobre su relación, pero esto no se lo iba a permitir, dejarla como mentirosa.

“Si yo me pusiera hablar ahí sí que tendrían chisme, pero no es mi intención hacerlo. No me gustaría hacerlo porque nunca tuve la intención de victimizarme y hacer farándula de esto, lo hubiese hecho cuando terminamos y todos me preguntaba”, cerró sin antes decir que si siguen las mentiras, va a entregar material para la chimuchina.