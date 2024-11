Christina Applegate lucha contra la esclerosis múltiple: “Me tiro en la cama gritando de dolor”

La aclamada actriz Christina Applegate, recordada por su actuación en Married… with Children y Dead to Me, ha hablado abiertamente en su podcast MeSsy sobre los desafíos que enfrenta debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple (EM). Durante un episodio conmovedor, Applegate y su co-presentadora Jamie-Lynn Sigler, quien también vive con EM, conversaron con su invitada Rory Kandel, una panadera que también padece de esta enfermedad, sobre las dificultades físicas y emocionales que enfrentan cotidianamente.

PUBLICIDAD

Applegate, a los 52 años, explicó que experimenta dolores extremos que la obligan a quedarse en cama gritando. "Me tiendo en la cama, gritando; a causa de los dolores punzantes, el dolor persistente y ese sentimiento de presión," admitió la actriz. Kandel equiparó sus dolores a "cuchillos" en el abdomen y contó cómo a veces se despierta incapaz de moverse. "¿Te sientes así?" interrogó Kandel, a lo que Applegate respondió: "Cada día de mi existencia".

Christina Applegate ha dado ejemplo de resistencia y valentía

Una de las principales dificultades para Applegate es la disminución de movilidad y potencia en sus manos. "En ocasiones, ni siquiera puedo coger mi teléfono debido a que el dolor se ha extendido hasta mis manos. Trato de agarrar el control remoto o una botella, pero a veces no soy capaz de mantenerlos", describió la actriz. Estos impedimentos han impactado de manera significativa su autonomía y su estándar de vida.

Applegate también discutió cómo el sufrimiento influye en su capacidad para moverse. Expresó que siente como si el suelo fuera "lava" a raíz del agudo tormento en sus pies al hacer contacto con el piso. "Mis pies tocan la superficie y el dolor es tan fuerte que opto por regresar a la cama", reveló riendo, añadiendo en tono jocoso: "A veces pienso, 'Me voy a quedar aquí y voy a orinar en mi pañal porque no quiero arrastrarme hasta el maldito baño'". Aunque se apresuró a indicar que no era literal, su comentario humorístico resalta la realidad de lo que implica vivir con un padecimiento persistente y agotador.

Aplicada con MS en 2021, Applegate ha sido franca respecto a cómo la afección ha afectado su existencia. En 2022, expuso que Dead to Me sería probablemente su última labor interpretativa a raíz de su salud en declive. En marzo del presente año, la intérprete compartió un dato adicional desgarrador: la obligación de utilizar pañales y la existencia de 30 heridas en su cerebro.

Pese a las adversidades, Applegate sigue mostrando resistencia y un espíritu jovial en su batalla contra esta enfermedad persistente. Su franqueza sobre las dificultades asociadas a la EM ha encontrado eco en numerosos seguidores y ayuda a arrojar luz sobre los complicados impactos que la esclerosis múltiple tiene en la vida cotidiana de aquellos que la sufren.