“Iba al gimnasio y lo llamaba 10 veces para escuchar el ruido de las pesas”: Yuli Cagna reveló que tuvo problemas de celos en su relación con Mel Alcalde

Yuli Cagna se sinceró en el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, y es que la chica reality confesó el duro inicio de relación que tuvo con Mel Alcalde a raíz de sus celos incontrolables.

La revelación se dio mientras la argentina conversaba con Oriana Marzoli y Gala Caldirola, a quienes les comentó que tenía problemas para confiar en su pareja y que en los primeros años de relación con chileno estuvieron a punto de terminar por esta situación.

“¿Es verdad lo que se desbloquea su móvil con tu cara? ¿O era una broma?”, le consultó la ganadora de “¿Ganar o Servir?”.

“No, es verdad, yo sé su contraseña (...) Preguntale a Mel, él estuvo a punto de dejarme. Los dos primeros años yo le revisaba el teléfono, iba al gimnasio y lo llamaba 10 veces para escuchar el ruido de las pesas. Yo le decía que yo sé que tengo un problema y lo acepto, pero no lo puedo controlar”, recordó.

Eso sí, Yuli aseguró que todo se calmó con el tiempo. “Después se me pasó. No sé si es que aprendí a confiar en él y porque realmente nunca encontré nada.Yo sé que él nunca me fue infiel”, le confesó la trasandina a sus amigas dentro del encierro.

La infidelidad de Mel

Además detalló, entre lágrimas, que lamenta que Mel haya sido tildado de infiel por su experiencia en “La isla de las tentaciones”.

“Cuando volvimos de ese reality seguimos viviendo un tiempo juntos, recuerdo que lloramos mucho. Ahora lo funaron y no lo quieren nada en Chile, y eso me duele porque no quiero que sea así. Conmigo él fue un 10 siempre”, reconoció.

Cabe recordar que una reciente actividad en el encierro de Canal 13, las participantes catalogaron al influencer chileno como la persona más infiel dentro de la casa y todo por la polémica que protagonizó con Yuli en el programa de Amazon Prime, en donde la traicionó con otra mujer.