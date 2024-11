“La vergüenza que uno lleva es para siempre”: Carla Ballero se quebró al recordar cuando fue detenida

Esta semana la experiodista de Canal 13, Chris McMillan, fue detenida después de ser sorprendida intentando robar en un supermercado de la comuna de La Reina por un monto de un poco más de $62 mil pesos en útiles escolares.

Carabineros la trasladó hasta la 47ª Comisaría de Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. Reconoció ante el tribunal su falta y la condenaron a pagar $25 mil a la Teletón.

Al salir de la sala, enfrentó a los medios e indicó que “entrar en detalles de lo que pasó no es necesario. Como cualquier ciudadana, cuando uno realiza un error, que en este caso es un delito, uno debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad”.

“Razones por las que se puede llegar a eso, son innumerables. Pueden ser personales, profesionales, de cualquier índole. Y si algo me ha enseñado la vida, es que ese aspecto corresponde a mi vida íntima”, añadió.

La experiencia de Ballero

Este tema fue discutido en el panel de “Sígueme” de TV+, en donde Carla Ballero empatizó con McMillan debido a que ella también fue sorprendida intentando robar en una multitienda hace casi una década. “Yo poniéndome en sus zapatos, ese momento para mí fue terrible”, partió diciendo.

“En esa época la farándula era potente y yo tenía a todos los medios, evidentemente yo estaba muy mal en mi vida, estaba con el efecto de pastillas... Yo me miro y es impresionante. Tenía todas las cámaras y los ojos encima, y pasé la noche en Comisaría con ladrones al lado mío que me decían ‘Carlita Ballero’. Fue una experiencia heavy”, relató.

Al recordar estos momentos, Carla se quebró. “Me dio tanta pena verla a ella, uno a veces podemos desde la vereda de enfrente juzgar... Con esto no quiero justificar la acción, ni la mía ni la de nadie, uno es responsable de lo que hace, pero a veces tu cabeza, en esa época se hablaba muy poco de la salud mental”, añadió.

Carla Ballero Captura: Sígueme de TV+

Ella quiso dirigirse a Chris y le dijo que uno puede salir de esas situaciones cuando se encuentra el por qué de las cosas. “Uno se da cuenta que necesita ayuda profesional porque uno no sabe por qué lo hace en el momento”, señaló.

“Yo me acuerdo que en algunos casos dije ‘necesitaba adrenalina’, porque no era una necesidad económica. Yo necesitaba llamar la atención de una persona, eso era lo que me motivaba. Yo quería que me pillaran, pasaba por delante de los guardias”, contó.

“Cuando salió (Chris), yo vi a una persona súper afectada y que no está bien. Ella pasó una noche súper dura y con la prensa afuera, creo que uno tiene que buscar ayuda y salir de esta situación. Después contarla, y desde la experiencia ayudar a otros, de todas se sale, lo único que no tiene solución es la muerte”, reflexionó.

“Los momentos de oscuridad son los que te hacen vivir en la luz, no hay momentos mejores para sacar provecho”, añadió la panelista.

La profunda reflexión de Carla Ballero

Carla Ballero se dio un momento para decir algo que aseguró nunca haber comentado antes. “La vergüenza que uno lleva es para siempre”, confesó al borde del llanto.

“Uno es (un personaje) público... y yo creo que hay mucha gente que ni se acuerda, pero por dónde voy, por dónde camino, siempre lo llevo conmigo y siempre creo que están pensando eso de mí”, agregó con la voz quebrada.

“Pese a que lo hablé y que lo he trabajado mucho, no sólo los problemas que tuve en esa época sino que millones. Agradezco a Dios que me hayan pillado, con toda la humildad, es lo mejor”, aseguró.

“Estos Impactos tan fuertes te sacan porque el dolor, la vergüenza para siempre te van a acompañar y la única posibilidad que tienes es superarte. Darse cuenta que uno es capaz de todo y ser la mejor persona, entender y perdonarse, es un proceso”, cerró.