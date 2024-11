“¿Llevándolo a casas de prostitu... para que te viera trabajar?”: Anaís Vilches compartió fuertes declaraciones en contra de Ignacia Michelson

En esta jornada de 6 de noviembre se reactivó con tuti la polémica entre Ignacia Michelson, exjugadora de Gran Hermano Chile 2023, y Anaís Vilches, actual recluta del nuevo reality del ‘13′: Palabra de Honor.

Todo esto debido a una serie de diferencias entre ambas influencers, discrepancias que apuntan a Matías “Marcianeke” Muñoz, cantante nacional del género urbano quien hoy mantiene una relación con Anaís, mientras que con anterioridad tuvo un vínculo amoroso con Ignacia.

Esta controversia volvió a la palestra luego de que, según la expareja del reguetonero, Vilches le habría puesto una condición a su ingreso al reformatorio militar del canal de los realities: mientras Anaís estuviese en el encierro, Ignacia no podría entrar .

De esta manera, entre otras cosas, durante horas de la tarde la influencer de 31 años (Michelson) sostuvo que, Marcianeke “está con lo más fácil, no con lo mejor, porque pa’ que te pongan los cuernos está ella, pero para ayudarlo de verdad y todo esto, estoy yo… y como yo ya me aburrí, no quise nada más con él, bueno, tuvo que tener lo ‘del alcance’: esa es la verdad”.

La voz de Anaís

Pero el descargo de Michelson no pasó desapercibido, puesto que en las últimas horas Anaís –mediante sus historias de Instagram– respondió a lo dicho por la exparticipante del reality del ojo que todo lo ve: “ Me daría vergüenza hablar de FÁCIL siendo que ay sido más tóxica de lo más tóxico (sic) ”, fue la frase inicial del texto.

“Ósea hablas de que ayudaste al Matías y en que? Llevándolo a casas de prostitutas para que te viera trabajar? O como olvidar cuando llegue una fiesta y estabas empelatandote y el pobre Matías atrás pasando pura vergüenza de verdad que dio mucha pena por el Porque tú solo lo utilizabas Alo mejor no por plata PERO SI POR FAMAAA sic)”, continuó Vilches con su duro relato.

Descargo de Anaís Vilches por situación que involucra a Marcianeke y a Ignacia Michelson (Instagram @anaisvilchesoficial_)

Segunda historia de Vilches en su red social

Y como si lo anterior fuese poco, la joven creadora de contenido compartió otra pieza refiriéndose a la pareja actual de Michelson: “ Creo que tu pololito tendrá que sacarte de vacaciones también, para que no estés ahí aburrida en casa hablando de los demás ”.

“Pobre ella, con pololo, pero peleando y pendiente al ex. Pobre de tu novio como lo dejas en la mesa... qué paja estar con una mina como tú. Parece que mi pololeo está más entrete que el tuyo, ya que te metes en el mío y no en el tuyo. Cualquier risa...”, sentenció Vilches.

Historia de Anaís Vilches comparando la relación de ella y Marcianeke con la de Ignacia junto a su pareja (Instagram @anaisvilchesoficial_)

Tercer round: Michelle ocupó su derecho digital a réplica

En un intento de aclarar la situación y las acusaciones por parte de Anaís, Ignacia a través de un video en su perfil de la red social expresó que “ella me habla de la edad, pero yo con 10 años más que ella me veo mucho mejor, sin filtro, obviamente, porque con filtro todas somos hermosas... hablemos lo real, lo interesante: ¿Para qué negar algo que hay cámaras? ”.

Acto seguido, pasó a explicar la supuesta situación y, por ende, el contenido que tendría las cámaras: “Porque fue el ‘día de bandidos’ donde él (Marcianeke) fue a carretear y después llegó al after a la casa de mi novio, donde le dijeron que estaba yo, porque fue a buscarme –también me habló el manager a mi número–. Llegó él y la hermana, y tuve que echarlos yo con mi novio, porque llegó así como si nada. Así que, en un tiempo, prontamente, tengo que ir a pedir las cámaras y les voy a mostrar el día donde sale todo ”.

Además aprovechó de contestar sobre los pasajes del escrito de Vilches invitando al novio de Michelson a ‘sacarla de vacaciones’: “No necesito de un pololito para irme de vacaciones. Para algo trabajo. Igual mi chico me invitó para Tulum (costa caribeña de México) y para Ibiza (España)”.

Ignacia Michelson contestándole a Anaís Vilches sobre su nuevo vínculo amoroso (Instagram @lamichelson11 )

Mensaje de Michelson para sus seguidoras

Por último, la modelo chilena quiso dedicarle unas palabras a su comunidad: “Mis niñas, porfa no crean que estando con un chico estarán mejor; siempre uno puede solita y logra mucho más. No necesitamos de nadie, solo a nosotras mismas”.