“Lo más rico que he probado en mi vida”: Youtubers de Argentina y Uruguay se enamoran del completo chileno

Si es chileno es bueno dicen por ahí... y qué sentido cobró esta frase cliché luego de que una pareja de youtubers que se dedica a viajar por el mundo, dentro de sus aventuras por tierras chilenas, probara una de las preparaciones nacionales icónicas de comida rápida: el completo.

En específico, fueron los influencers Fabri Lemus (uruguayo) y Rochi Gago (argentina) quienes, bajo el amparo del canal de YouTube conjunto –Vivir Viajando– recorrieron distintos rincones a lo largo y ancho de Chile.

Sin ir más lejos, tuvieron la oportunidad de conocer Frutillar, Santiago, Valle Nevado y Valparaíso , sumado a que también disfrutaron de diversos panoramas de toda naturaleza, tales como visitar Fantasilandia (parque de atracciones), Arauco Premium Outlet Buenaventura, supermercados típicos del país del cobre, y como si fuera poco, también gozaron de la rica gastronomía nacional.

Precisamente sobre esto último, dentro de su travesía, llegaron hasta la Fuente Chilena ubicada en Las Condes. Y fue aquí donde, debutando en el paladar, le dieron una oportunidad al completo italiano (salchicha dentro de un pan de hot dog, acompañado de palta, tomate y mayonesa).

Tras los primeros mordiscos de esta, para algunos, obra de arte culinaria, la joven actriz trasandina expresó que “ esto es lo más rico que he probado en mi vida... yo probé hot dog en Nueva York, donde supuestamente son los más deliciosos, y les quiero decir, chilenos, en esta estoy con ustedes: este completo es una delicia absoluta; de lo mejor que probé en mi vida ”.

Por su lado, el uruguayo y exintegrante de un viejo –y un tanto polémico– canal de YouTube de corte humorístico, Dos Bros (luego llamado Viral y Wifi), al probar el completo (preparación similar al italiano, pero, en vez de palta, salsa americana, y en algunos casos, incluye chucrut y salsa verde) lo piropeó hasta más no poder: “ Qué rico que es... delicioso; me encantó. No saben lo rico que es este completo : tiene mucho sabor a mayonesa, cebollita, salchicha, tomate, y la verdad es que está muy rico”.

Más acerca de Vivir Viajando

Además de este video, que ya cuenta con más de 31 mil visualizaciones en YouTube, la pareja ya tiene publicado más de 10 episodios de experiencias en Chile.

Y en sus perfiles personales de Instagram, Lemus acumula más de 3,9 millones de seguidores, mientras que Gago también goza de una importante suma en su comunidad: 436 mil.