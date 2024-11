Mariela Montero confirmó que hace casi tres meses puso fin a su matrimonio: “Es triste porque uno apuesta a una historia de por vida”

Luego de poco menos de tres meses, y tras asumir su nuevo estado sentimental, Mariela Montero decidió este jueves abrir su corazón para confirmar que al cabo de unos tres años de relación sentimental junto a su pareja decidió ponerle fin a su matrimonio.

Una decisión tan difícil como para cualquier pareja que apuesta por un proyecto de “historia de por vida” con otra persona, en este caso con Felipe Cabrera, y que para la modelo argentina llegó a su término luego de un tiempo en que se dio cuenta que con su marido “las cosas no funcionan”.

La nueva realidad de Mariela Montero

“No es fácil hablar de este tema porque es algo reciente, pero muchas mujeres pasan por lo mismo. Ahora soy mamá soltera. Gracias a Dios, no estoy en el proceso de tristeza porque a veces nosotras vivimos el duelo antes”, contó en lun.com la modelo, quien por estos días vive en un departamento junto a su hijo, Lautaro.

“Cuando decidimos partir es porque hemos masticado bien la historia y tratamos de que el vínculo se sostenga en el tiempo. Pero cuando las cosas no funcionan, no funcionan”, señaló.

Precisamente ese vínculo con su único hijo es el que motiva a diario a Montero para asumir de mejor forma su nuevo estado. “Es mi inspiración mayor y él llena mis días de alegrías. Estoy volviendo a encontrarme con una nueva Mariela, que es madre, que resuelve cosas. Antes era yo sola contra el mundo y ahora todo es por y para mi hijo”, enfatizó.

“Los cambios de casa son estresantes y desafiantes, pero gracias a Dios pude sobrellevar todo bien. Me siento empoderada, me gusta arreglar mi casa, ver los juguetes de mi hijo, me gusta mi nueva vida. Este nuevo comienzo me inspira”, explica la argentina, quien asume que “cuando uno está en pareja te conviertes un poco en otra persona”.

Opens in new window Mariela Montero. Fuente:: Instagram @montero_mariela.

“En un momento no lo pasé bien y por eso tuve que tomar decisiones lapidarias. A veces los cambios son necesarios y es triste porque uno apuesta a una historia de por vida, cultivas la familia, la cuidas, luché hasta el final por eso, pero a veces las cosas no se dan”, reconoció Mariela, quien si entrar en demasiados detalles de su ruptura, sinceró que no fue en los mejores términos.

“No tengo una relación cordial con él, aunque me gustaría que fuera así. Me imagino que con el tiempo nos vamos a manejar mejor y diferente. La verdad es que yo estoy decepcionada. Muy decepcionada. A veces la gente para mostrar poder se maneja de maneras negativas y eso es triste. Pero yo sé que más adelante vamos a tener una buena relación porque él no es una mala persona. Tengo la esperanza de que las cosas mejoren para que le demos lo mejor a Lautaro. Ojalá que lleguemos a buenos acuerdos en todo sentido”, finalizó.