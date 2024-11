“No me lo merecía”: Antonella Ríos entregó detalles sobre la relación tóxica que terminó mientras ella estaba en “Top Chef VIP”

Un pesar iba trayendo a sus espaldas la actriz Antonella Ríos cuando se convirtió en la segunda eliminada del estelar de cocina, “Top Chef VIP”. Ella había terminado una relación romántica, la cual describió como un vínculo “tóxico” que mantuvo.

“Me tupí, me bloqueé, ese día fue muy difícil, por lo que me venía pasando, me tenía desconcentrada. Todo se juntó para que tuviera un pésimo desempeño”, le confesó a Página 7.

“Estaba hace tiempo pasándolo mal y di mi peor performance. Estuve en una relación tóxica y ese día terminé y me golpeó el ego. Hubo un derrumbe de toda la puesta en escena y la idea concebida”, cerró.

Antonella Ríos Captura: Que te lo digo de Zona Latina

“Después supe del otro capítulo de su vida”,

Ella es parte del panel del programa de farándula, “Que te lo digo”, su amigo y animador Sergio Rojas no le iba a permitir que se hiciera la loca con el tema, y ahondaron en las declaraciones que dio la actual recluta del reality “Palabra de honor”.

“Se me olvidó hasta el nombre”, bromeó Ríos sobre el futbolista involucrado y para “recordarle” incluso mostraron fotos de él, pero ella pidió que las sacaran porque le llegaba a doler el estómago. “Estábamos en una relación extraña que terminó de un modo poco adecuado, creo yo”, comentó sobre su breve romance.

Rojas contextualizó que Antonella viajaba fuera de Santiago para verlo, y que gracias a esa relación se metió en un cahuín ya que el susodicho iba a ser padre y se le acusó a la actriz de ser la tercera en discordia. El periodista agregó que el futbolista estaría renovando los votos con su primera mujer, y su amiga lo confirmó.

Por esto, la actriz reflexionó que “yo creo que en las relaciones, uno tiene que saber en lo que se está metiendo, no me puedo victimizar, pero también como mujer, la contraparte no puede ser que no comunique las cosas como corresponde, que dicen una cosa y hagan otra. Es muy importante transparentar algunos temas con estos juegos psicológicos de ‘te doy o no te doy, te tomo y te suelto’”.

Ríos recalcó que su exnovio nunca le confesó que estaba retomando la relación con su expareja. “Pasó esto de que me indicó casi de una ‘rompehogares’. Yo estaba enterada de que él estaba soltero y efectivamente lo estaba, pero después supe del otro capítulo de su vida”, continuó.

“Ahí quedé súper mal parada, pero realmente no tenía idea de lo que estaba pasando, y quise prestar ropa, que es lo que hacemos muchas mujeres, pero termina uno disparándose en los pies”, señaló Ríos.

Con respecto al término en sí de la relación, Antonella detalló que él fue quién dio el paso al lado, pero nunca le explicó la verdad. “Cuando uno termina una relación, uno se cuestiona y dice: ‘chuta, ¿seré yo que soy tan penca? ¿De verdad no merezco que alguien me quiera?’ (...) Uno puede tener sus problemillas, pero creo que no me lo merecía”, contó.

“Creo que es importante hacer una observación con respecto a las relaciones de parejas y los quiebres, en que uno no necesariamente es una víctima sino que uno también se expone y da mucho más de lo que debería dar en ciertas ocasiones”, concluyó Antonella Ríos.