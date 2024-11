“Siento frustración, que es peor”: Catalina Pulido reaccionó con tristeza tras perder competencia y quedar nominada en “Palabra de Honor”

“Siento mucha frustración, culpa no siento, siento frustración, que es peor”, aseguró Catalina Pulido en conversación con Publimetro.cl, luego de perder la primera competencia de mujeres en el reality show de Canal 13 “Palabra de Honor”, tras lo cual quedó como nominada a dejar el programa y más encima fue castigada, por lo que tendrá que vivir los próximos días en un calabozo casi sin comodidades.

Parte de su molestia consigo misma se pudo ver en el capítulo que se emitió durante la noche de este miércoles 6 de noviembre, donde Catalina Pulido se mostró totalmente frutrada al enterarse de las condiciones en las que tendrá que vivir, entre las cuales están ducharse con agua helada, y a las que arrastró a su dupla, Dash.

“Me parece muy injusto porque uno no desea perder, uno lo hace porque no tiene la capacidad. Siento rabia porque no me gusta perder, vine a dar lo mejor de mí y no lo estoy haciendo. De verdad me saqué la ch…, esto no fue mi voluntad”, dijo entre lágrimas en el capítulo emitido en Canal 13, y sobre el que conversó un poco más.

No culpará a Dash si decide traicionarla

Así, en conversación con Publimetro, Catalina Pulido indicó que sintió mucha frustración al perder “porque es algo conmigo. No tengo la capacidad de aguantar qué no soy siempre la mejor, porque soy muy competitiva. Y no sólo es eso, sino que además después nos castigaron. No solamente perdimos, sino que además pierdes y nos castigan y nos vamos al calabozo”.

En tanto, al ser consultada sobre qué pasaría si Dash decide traicionarla, Pulido aseguró que no se enojaría con él ya que le tiene cariño y entendería la situación.

“Le tengo mucho cariño, nos caemos la raja, pero yo ni cagando voy a permitir que él sacrifique sus sueños por serme leal. O sea, ¿leal a qué? Si él tiene que ser leal con él. Yo le dije juega tu juego, si tienes que escoger, traición, traicióname. ¿Por qué tiene que ser leal conmigo si nos acabamos de conocer? O sea, nos tenemos, pero él tiene sus sueños y yo no voy a truncarle sus sueños. Esto es un juego”, cerró indicando la actriz.