“Tienes que entender que este es nuestro trabajo”: Héctor Morales protagonizó tenso cruce con Sergi Arola en “Top Chef Vip”

Héctor Morales protagonizó un tenso cruce con Sergi Arola en el más reciente capítulo de “Top Chef VIP”, esto luego de que el actor no estuviera de acuerdo con las opiniones del chef sobre su plato.

Todo ocurrió cuando el intérprete manifestó su molestia tras pasar a la prueba de eliminación junto a Álex Ortiz y Luis Gnecco debido a que no logró cautivar el paladar del jurado con su paella.

En este contexto, es donde el Héctor no se guardó nada y decidió realizar un descargo frente a las cámaras, dejando claro que los malos comentarios sí lo han afectado.

“No me parece que todo lo que haya hecho esté tan mal como hasta ahora. Ni la chorrillana, ni la leche nevada, ni el lomo saltado, ni el charquicán, ni la paella”, partió diciendo Morales.

En este sentido, Morales comentó que él aceptó “la invitación a este programa porque me gusta cocinar, me gusta pasarlo bien y me estoy insegurizando”.

“Creo que sus devoluciones me han hecho pensar que en realidad no lo estoy pasando bien”, sostuvo, dando a entender que no está conforme con las opiniones del jurado.

La respuesta de Sergi

Ante estas palabras, el chef tomó la palabra y respondió al actor: “Tienes que entender que este es nuestro trabajo, me dedico a esto desde la misma edad que tú empezaste a actuar”.

“No soy quién para juzgarte si me gusta o no me gusta (como actor), pero de cocina ya llevamos unos cuantos años”, le explicó Arola.

De igual manera, Sergi comentó: “¿Tú sabes cuál es el peor regalo del programa? ser el Top Chef de la Semana, porque no te permite cocinar todos los días y cocinar todos los días es lo que te hace mejor cocinero”, le comentó el chef.

Estas palabras no dejaron conforme a Héctor, quien siguió molesto y decidió abandonar la cocina de CHV lanzando su delantal.

“Yo ahora tengo terror de enfrentarme al mesón, cuando estoy ahí es como ‘trágame tierra, ojalá no tuviera que cocinar’”, sostuvo finalmente el actor.