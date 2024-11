“Yo quería conocer un hu*** ahí”: Pincoya confesó que quería entrar a “Palabra de honor” porque le puso el ojo a uno de los participantes

Tal como la conocimos en el reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, la chilota y la mujer que se quedó con el tercer lugar, Jennifer Galvarini más conocida como “Pincoya sin glamour”, no tiene ningún reparo en decir lo que está en su mente.

Ella se sentó junto a Pamela Díaz para una entrevista de “Sin Editar”, y le preguntó a qué famoso le ha puesto el ojo y le hubiese gustado “pinchar”, es decir tener un breve romance. “Es que si yo te digo, tú te mueres. Es que estás enojada con ese hueón”, partió lanzando.

Por lo mismo, ella se arrepintió de sus dichos y prefirió guardarlo, pero ya había tirado la piedra, no podía esconder la mano. Pincoya tenía toda la atención de la Fiera y su equipo, quienes le insistieron en que dijera el nombre del involucrado, y la chilota lo soltó.

“Es que yo soy terrible de rasca... mejor voy a cambiar”, dijo, pero Díaz quería saber con quién era que ella estaba enojada, así que la Pincoya respondió “con este Junior Playboy”. La Fiera inmediatamente contestó que le “caía como el culo”.

Jennifer continuó diciendo que una vez soñó con él y la pasó a buscar para ir a una disco, y Pamela aseguró que lo pasarían bien.

Pincoya sin glamour (Jennifer Galvarini) Captura: Sin Editar de Pamela Díaz

¿Quién es su amor platónico verdadero?

Sus confesiones no pararon ahí, porque dio otro nombre, pero allí el interés era más grande. “Con quién me gustaría mandarme un tentenvilú, un tres cuatro, pero no me va a pescar ni en bajada”, partió adelantando la mujer.

“Por eso yo quería entrar a esa huea del 13 (’Palabra de honor’), pero no tanto por la plata si eso me da lo mismo, igual no me pagaban tanto. Yo quería conocer un hueón ahí... al Negro Piñera, es como de mi edad, tiene unos años más. Yo quería conocerlo, habérmelo cachao’, haberle dado un trompazo por último”, continuó.

No obstante, Pincoya no tenía mucha fe con el hombre. “Qué caso me iba a hacer, yo estoy gordis si el otro (ha estado) con puras modelos de 20... Aunque ahora lo que botó la ola nomás”, bromeó Jennifer Galvarini.