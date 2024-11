Cecilia Bolocco no participará de la Teletón por lesiones en su cara: “No me puedo maquillar”

Cecilia Bolocco usó su cuenta de Instagram para hacer un llamado a colaborar con la Teletón y a la vez, contar que no podrá participar de la cruzada solidaria.

PUBLICIDAD

“Desgraciadamente no podré participar, tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía, sobre todo con ésta (muestra su cuello) y bueno me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones", partió comentando.

Agregó que “me tengo que cuidar, no me puedo maquillar, entonces probablemente no voy a poder participar, pero pedirles que por favor como todos los años colaboren".

La crítica a la Teletón

Hace un par de semanas en El Mercurio, la diseñadora lanzó una fuerte crítica a la cruzada: “Lo que sí observo, y aquí me van a retar, es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile”.

Bolocco comentó que le gustaría que en algunos centros de la Teletón se pudieran atender personas que padecen enfermedades oncológicas, puesto que aún existen pacientes que no pueden acceder a una rehabilitación.

“(Ojalá pudieran) ocupar algunos espacios en los centros que tiene Teletón para la rehabilitación de nuestros pacientes que también lo necesitan. Con los niños ya hemos logrado algunos acuerdos con Teletón, pero nos faltan pacientes adultos”, concluyó.

Cabe recordar que Cecilia Boloco es líder y rostro de la Fundación Care, una organización que tiene como objetivo generar alianzas para traer a Chile la tecnología médica que logró salvar la vida de su hijo Máximo, quien hace un par de años fue diagnóstico con un tumor cerebral, y también busca construir un centro oncológico a futuro.