“Estuvo bien profundo”: Pedro Astorga paró en urgencias luego de sufrir importante accidente en su kayak

Durante esta jornada, el publicista y deportista extremo, Pedro Astorga, quien fuera el tercer lugar de Gran Hermano Chile 2024, sufrió un accidente en uno de sus dedos, algo que lo obligó a ir a parar a urgencias.

Este incidente ocurrió días después de que se disputara en la ciudad de Pucón el Panamericano de Rafting 2024, competencia en la que el joven participó. En la misma línea, este 7 de noviembre Astorga lamentó una profunda herida a la altura de uno de sus pulgares.

Y fue el mismo influencer de 36 años, también hijo de Ricardo Astorga (reconocido documentalista nacional), quien compartió el testimonio del percance –ocurrido en el Río Nevados– mediante su perfil de Instagram: “Aquí estoy en urgencia, porque me corté el dedo. Me estaban explicando que justo fue en un buen lugar, por suerte, no me agarré nada, pero está feo igual ”.

Horas más tarde, ya desde las dependencias de su casa en esta parte del sur de Chile, el exparticipante de Pareja Perfecta (Canal 13, 2012) le dedicó palabras de agradecimiento a quienes se sorprendieron por la noticia: “ Agradezco mucho la preocupación. Ya estoy en la casita... está todo bien. Tengo el dedo cocido ya; fue en el río. Tengo muy profundo . No les voy a subir imágenes de eso, porque es un poco grotesco, pero nada... estuvo bien profundo. Yo creo que voy a tener que hacer reposo por varios días”.

El momento divertido del infortunio