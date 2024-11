Javiera Contador recordó las feroces críticas por su vestuario: “Lloré mucho porque no entendía”

En un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast de moda Dale Color! que conduce Eugenia Lemos, estuvo invitada la actriz y comediante Javiera Contador, quien contó que le encanta la ropa, “soy bien pilchera”, dijo. Pero además confesó lo mal que la pasó con ese tema cuando fue animadora del matinal de Mega.

La comediante partió diciendo “creo que Chile es un país de bullying, eso de que te compran zapatillas y te las pisan y te dicen bautizado pero como con rabia (…) Cuando era animadora de matinal, me hicieron bolsa muchos años, quedé como una persona súper mal vestida”.

Reconociendo que nunca le ha importado tanto esa crítica, pero que “cuando ya fue portada de diario, sí me estresó, lloré mucho también porque no entendía. Cuando uno empieza a ser esa figura da lo mismo lo que te pongas, te pones negro todos los días, después dicen puro negro”.

Pese a reconocer que es una situación súper estereotipada, también hizo su mea culpa “fue una etapa que pasó, pero siento también que el insegurizarme hizo que yo también perdiera mi propia identidad, trataba de complacer y evidentemente, me ponía cosas que ahora las miro y digo la verdad están súper feas, porque no encontraba mi espacio en este tratar de adaptarme a ese al sitio que me estaban asignando, uno hacía una mezcla que igual estaba fatal”.

“Tengo talla 42, he tenido 44 y ese es mi cuerpo, no está mal que se así”

Aprovechó además para desmitificar los cuerpos y las tallas, “también es que no te ves como la modelo publicitaria, no es que te veas mal, es que no tengo talla 38, tengo talla 42, he tenido 44 y ese es mi cuerpo, no está mal que se así”.

Javiera además le dijo a Euge que “uno se deja mucho tiempo influenciar, igual era terrible, el equipo del canal también ya te quería ayudar, llegué a tener ejecutivos hombres metidos en ver qué te vas a poner mañana y yo como ¡no, me da lo mismo!”.

Y bueno aseguró que “cuando ese mismo año salí bien evaluada como la mejor animadora de matinal dije: mi aporte no está en cómo me veo, ni cómo creen que me veo, mi aporte está en comunicar (…) Además coincidió en que yo salgo del matinal con muy buena evaluación y estaba embarazada también y a mí, el embarazo me ayudó estuve muy cómoda embarazada. Siempre he tenido mucho rollo con mi guata, me encantó mostrar la panza gordita, me puse cosas apretadas más que nunca, me encantaba sentía que me veía súper bien. Estar embarazada fue dejar de pelear con esta idea de flacura inalcanzable que creo que mi generación la tiene”.

Finalmente, Contador contó que “me gusta tener poca pechuga. En algún momento me sugirieron cuando entré a la tele que me pusiera, porque el canón estereotipado del 90-60-90 lo exige, yo llegué súper flaca no tenía nada de pechuga y a mí me encantaba y dije que no, como también me pedían que ojalá fuera lo más bronceada posible, que fuera al solarium y fui y me quemé de verdad, porque soy súper blanca. Mi discurso era como te apuesto que a Nicole Kidman nadie le pide que vaya al solárium”, cerró bromeando.