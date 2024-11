“Si le hubiera hecho caso a mi mamá”: Anaís Vilches, pareja de Marcianeke, reveló su dura experiencia en un orfanato y en un centro de rehabilitación

En el más reciente episodio de “Palabra de Honor”, Anaís Vilches reveló su dura experiencia en un orfanato y en un centro de rehabilitación.

PUBLICIDAD

En una conversación con Andrés Caniulef, la actual pareja del cantante Marcianeke contó parte de su historia de vida, confesando que cuando era una adolescente tuvo que separarse de su mamá por su comportamiento.

“Como a los 15 fuimos a un juicio y mi mamá dijo ‘Ya no sé qué hacer con esta cabrita, ya no tengo control sobre ella’. Porque yo me portaba muy mal, me curaba r…, quedaba inconsciente, y mi mamá se lo pasaba acostada con depresión. Ahí le quitaron la tutela y yo cagué, me mandaron a un hogar”, narró la joven en el diálogo, palabras que sorprendieron al periodista.

“Era horrible, puras niñas que no tenían papá. Y yo decía por qué estaba ahí si tenía familia y todo, no tengo por qué estar aquí”, relató.

Las adicciones

Ese momento fue tan duro para ella, que tomó una drástica decisión e ingirió un medicamento para regular la trombosis: “Así que me tomé una blaqueta entera, comencé a convulsionar en la cama y me mandaron al hospital, de ahí me derivaron al centro de rehabilitación”, contó.

“Ahora hablamos esas cosas con mi mamá, y si le hubiera hecho caso a mi mamá no me habría pasado lo que me pasó. Yo la veía como una enemiga, que no me quería dejar ser, pero al final lo único que ella hacía era cuidarme”, reflexionó la influencer.

Cabe recordar que Anaís y Marcianeke ya no son parte del encierro de “Palabra de Honor” en tiempo real, y es que, según las fuentes cercanas a Publimetro, la joven habría abandonado el reality luego de protagonizar una fuerte pelea con Oriana Marzoli.

“La Anaís le tiró un escupo, pero porque Oriana la trató de ordinaria, flaite y términos muy despectivos (...) la provocó todo el rato para que Anaís reaccionara. Fue todo bien heavy y se tuvo que meter la producción”, relataron a este medio.