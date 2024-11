“Te escuché hablar y burlarte...”: Mauricio Israel emplazó a Eduardo de la Iglesia por dichos sobre una supuesta deuda a un guardia

Esta semana, el comunicador Mauricio Israel volvió a hacer noticia después de su tajante opinión sobre el escándalo que rodea a Arturo Vidal. Por esto, él fue invitado al programa de Eduardo de la Iglesia de Vía X, “Todo va a estar bien”.

Repasaron su estado actual en la televisión, y le consultaron si es que le gusta la farándula, en referencia a “Sígueme y te sigo” de TV+. “Yo volví hace tres años a Chile y me ha costado muchísimo volver (a la pantalla)”, comenzó diciendo.

“Me siento un paria dentro de la televisión en algunos aspectos, así me lo han hecho sentir. Han llevado a personas a programas de televisión para que digan cómo es posible que yo esté de vuelta en la televisión. No sé qué tan grave fue lo que hice para no tener la posibilidad de volver a reírme y volver a trabajar”, cuestionó.

“Yo te escuché hablar y burlarte”

Él recordó su participación en el reality show, “Mundos Opuestos 2″ y dijo que lo hizo para demostrar que no tenía problemas en venir a Chile y trabajar en el país hace más de 10 años. “Yo volví en 2010 a arreglar todo, el 2013 vine a hacer un reality. Estuve tres meses trabajando en Chile y no sirvió”.

“Todos los años me invitaban a los distintos programas y yo venía. Entonces, sentí que la oportunidad de entrar al programa de farándula que me dio el canal, era para que cuando me pelaran y criticaran, yo pudiera defenderme y contar mi verdad, que no podía contarla.

Ahí es cuando increpó al mismo animador, “te escuché hablar y burlarte de una supuesta deuda que tenía con el portero de un canal. Eso nunca existió”, aseguró.

Eduardo le respondió que según el portero sí era verdad, y Mauricio añadió que él fue a La Red a hablar con dicha persona, “nunca fue verdad”, sentenció.

“Uno puede decir muchas cosas cuando una persona está en el suelo, se inventaron muchas cosas”, aseguró Mauricio Israel. “Se empezaron a generar mitos y cualquiera se siente con el derecho de decir cualquier cosa sobre la otra persona”, agregó.

La explicación de Eduardo de la Iglesia

Para explicarse, el dueño de casa le contestó que “yo conversé con ese guardia y efectivamente me había dicho que tú le habías pedido 10 lucas, y que nunca se las habías devuelto. No me lo contó alguien, sino que fue a una fuente y otra persona me da otro dato, eran montos enanos. Más que el monto si se pagó o no se pagó, lo que uno lee es una actitud”.

“Yo respeto y estoy en contra de la cancelación y estoy muy a favor de que puedas volver a la televisión, volver a Chile y trabajar tranquilamente”, añadió Eduardo de la Iglesia, quien le consultó por qué lo “cancelaron”.

“Bueno, te cancelan yo pienso porque creen que poco menos fui un delincuente... Lo dije que en momento era más buscado que Osama Bin Laden, yo lo que tenía eran deudas más que nada deudas. Yo tomé la mala decisión de irme porque fue una mala decisión”, respondió.

Él comentó que la gente se le acerca para pedirles consejos para salir de las deudas, y les dice que consideren más de una opinión, ya que no hacerlo le salió caro. “Por no haber pedido más de una opinión cometí elerror de irme, me fui y tuve que pagar un costo muy alto cuando mi problema era muy fácil de resolver. Pero, uno tiene que asumir los errores que comete”, concluyó.