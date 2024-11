¿Va a continuar en Onfayer?: Cathy Barriga rompió el silencio tras orden de retención de sus ingresos

17 DE ENERO DEL 2024 / SANTIAGO Cathy Barriga, ex alcalde de Maipú, durante su salida tras finalizar jornada de segunda audiencia en su contra. En el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se realiza la segunda audiencia de formalización de la investigación contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. VICTOR HUENANTE/ AGENCIAUNO

La panelista de “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos, formó buenas migas con Cathy Barriga durante el breve paso de esta última por la misma señal cuando trabajó en “Me Late” el año pasado. Desde ese entonces, y bueno, desde que está en arresto domiciliario total, la Leona se convirtió en su vocera.

Ella ha defendido a pie junto la inocencia de Barriga, enfrascándose en discusiones con Laura Landaeta y otros miembros del panel como Manu González. Esta férrea militancia por la exalcaldesa de Maipú ha traído su beneficio, ya que siempre obtiene respuesta de Cathy Barriga a sus consultas.

No fue la excepción en el capítulo de ayer del espacio de farándula de Zona Latina, en donde discutieron la retención de las ganancias de Barriga en la plataforma de venta de contenido para adultos Onfayer ordenada por el Tribunal tras la petición de los abogados representantes de la Municipalidad de Maipú.

La respuesta de Cathy Barriga

Adriana Barrientos procedió a parafrasear las palabras de Cathy Barriga tras la retención de sus ganancias, porque señalaron que no podía leer las palabras textuales. “Básicamente me dice que aquí existe una motivación personal. Ella siente que hay una obsesión de parte del alcalde hacia ella como persona y figura pública”, comenzó Adriana.

La Leona agregó que Barriga le aseguró que ha cumplido a cabalidad con la medida cautelar, y que después de que instaló el timbre, nunca más cesó de responder el llamado de Carabineros cuando la iba a fiscalizar. “Esa fue la última vez que ocurrió, se notificó, se instaló el timbre y Cathy con ese tema está okay”, explicó.

Al ser consultada si es que valía la pena seguir trabajando en Onfayer, “Cathy me insiste en su completa inocencia y dice que va a aprovechar esa oportunidad para seguir trabajando en Onfayer, aunque los dineros se le sean retenidos”, respondió.

“Ella va a continuar trabajando, ya cumple un mes y va a seguir recibiendo las suscripciones, respondiendo los mensajes como siempre, subiendo el contenido como siempre, aunque no reciba los ingresos que corresponde”, continuó.

“Ella confía fehacientemente en el juez, en los tribunales y sabe que va a salir absuelta de toda ya que es completamente inocente de todo lo que se le imputa. Bajo esa mirada, Cathy Barriga continúa en Onfayer indefinidamente”, concluyó Adriana.

Finalmente, Adriana Barrientos hizo la salvedad que para las 3:40 de la tarde del pasado jueves 7 de noviembre, Cathy Barriga no habría sido notificada que se le iban a retener los ingresos. “Algo que me dice ella que no es la primera vez que se entera por la prensa y luego la notifican”, cerró.