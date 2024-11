“Yo nunca vi a mis compañeras de elenco besuquearse...”: Belén Mora reacciona a las palabras de Cony Capelli sobre Kike Morandé

Cony Capelli sorprendió a los usuarios de las redes sociales con polémicas declaraciones en relación a su trabajo en “Morandé con Compañía”, revelando una cuestionable situación que presenció mientras estaba en el extinto programa de Mega. En este contexto, es donde Belen Mora habló sobre su experiencia en el antiguo espacio.

La ganadora de “Gran Hermano” habló sobre esta situación en el react “Fuera de la Casa”, en donde confesó que trabajó como extra en “El Muro”, emblemático segmento del “estelar del pueblo”.

“Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué él (por Kike Morandé) se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande lo entiendo”, expresó Capelli en el espacio web.

En este contexto, es donde comentó que el animador del espacio le tenía un extraño apodo: “Él (por Kike) me decía ‘venezolana, dónde está mi venezolana’. Y uno permitía esa hue..., porque en ese tiempo era así, hasta que un día me dejaron de llamar, porque no quise ir a un carrete que ellos querían que yo fuera”, agregó.

¿Qué dijo Belén?

Tras ser contactada por el programa “Que te lo digo” para hablar de la situación, Belenaza aseguró que en ningún momento vio una situación que le llamara la atención con respecto a Kike Morandé.

“¡Ni idea! Yo no me agarré al Kike jaja. Yo me agarré al Toto nomás”, bromeó la comediante.

“No, que yo haya visto. Entre nosotros nos besuqueábamos pero en rutinas, pero con el Kike no. Y yo estuve en todos los capítulos de El Muro, creo que falté una vez”, recalcó la humorista.

“O quizás vio a alguien darle un beso al Kike. Yo nunca vi a mis compañeras de elenco besuquearse. Del resto ni idea. Como tampoco fui a todos los carretes, solo los que se hacían en mi casa, donde iban mis amigos”, sostuvo.

Finalmente, Belén Mora comentó que jamás escuchó rumores que involucrarán a Kike Morandé y ese tipo de actitudes cuando ella era parte del elenco.