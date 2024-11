Así fue la participación del Presidente Boric en Teletón 2024: ofertó por icónica chaqueta de Emmanuel

El presidente Gabriel Boric, se sumó a la apertura de la Teletón 2024, donde llegó acompañado de su pareja, Paula Carrasco. Previo a su discurso tradicional, el mandatario hizo su aparición en el Teatro desde un video en que se le mostró colaborando con la instalación de una rampa en la casa de una niña en situación de discapacidad.

Al finalizar el registro, pasadas las 23 horas, el mandatario subió al escenario para entregar algunas palabras en el marco de la Teletón 2024.

“La Teletón es universal, y esperamos que así sea nuestro sistema de salud”; sostuvo en su mensaje. Además, destacó el aporte de las familias en especial de las mujeres cuidadoras, quienes “les dedican su vida renunciando a parte de su individualidad a cuidar”.

Sin embargo, la seriedad de su intervención pronto se tornó en un cómico episodio, cuando el mandatario decidió unirse a la subasta de artículos donados por celebridades para recaudar fondos. Entre los objetos ofrecidos se encontraba una icónica prenda del cantante mexicano Emmanuel: una chaqueta de cuero que llamó la atención de Boric.

Para sorpresa del público, el Presidente no solo expresó interés en la prenda, sino que decidió probársela en pleno escenario, provocando risas y comentarios de los presentes. “A usted yo lo he visto con pantalones de cuero”, le comentó Diana Bolocco en tono de broma, refiriéndose a un momento televisivo anterior. Sin embargo, rápidamente se corrigió: “Ah no, era José Antonio Neme”. Ante la confusión, Boric solo pudo reírse y responder: “Me confundiste con José Antonio Neme”.

Karen Doggenweiler, otra de las presentadoras, intentó convencerlo para ofertar por la icónica prenda: “Huele a Emmanuel”, comentó la animadora. Finalmente, Boric ofreció un millón de pesos, o como él lo expresó en tono relajado, “un palito”.

Cabe destacar que el mandatario también aprovechó de donar algunos objetos para la subasta Teletón: una de las poleras del Team Chile de los pasados Juegos Panamericanos y dos libros.

Durante su participación, el Presidente estuvo acompañado por varios de sus ministros, incluyendo a Camila Vallejo, Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Nicolás Grau y Jeannette Jara, quienes se sumaron al ambiente solidario que caracteriza cada año a la Teletón.