Dan a conocer detalles sobre la última temporada de “Stranger Things”

Netflix confirmó que la quinta temporada de “Stranger Things” sería la última, por lo que los fanáticos de esta serie esperan que le den un final a la altura y, hace días, la plataforma compartió el nombre de los episodios.

Once, Dustin, Will, Mike, Lucas y el resto de compañeros lograron conquistar al público tras su primera aparición en 2016 y, desde entonces, hemos querido conocer más de ellos y de su ‘extraño mundo’.

Entonces, Netflix aprovechó el 6 de noviembre, que es el ‘Día de Stranger Things’, para compartir con los fans un adelanto de lo que nos espera para el 2025, con el final de temporada.

¿Cuándo se estrenará la quinta temporada de ‘Stranger Things’ y cuántos episodios tendrá?

Debido a la huelga de guionistas de Hollywood en 2023, la quinta y última temporada de “Stranger Things” sufrió un largo retraso, no obstante, Netflix ha vuelto a confirmar que se estrenará en 2025, no obstante, no reveló la fecha exacta.

La serie llegará en otoño del siguiente año, de acuerdo a lo que compartió la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica, y estará ambientada en 1987. Lo más probable es que estrenen los episodios finales en dos tandas, como lo hicieron con la cuarta temporada.

La quinta temporada de “Stranger Things” tendrá ocho episodios, que se espera tengan la duración de una película, pues así lo prometieron los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer.

Los nombres de los ocho episodios finales que compartió Netflix, son los siguientes: