Nadie se salvó: Luis Slimming agarró para el leseo al Presidente Boric, Cathy Barriga, Marcela Cubillos y Tomás Vodanovic

A tan sólo minutos de las 1 de la mañana salió el comediante Luis Slimming, quien venía a encantar a los asistentes y espectadores de la Teletón. Durante su rutina, el triunfador del Festival de Viña del Mar 2024 subió para el columpio a Marcela Cubillos, Camila Polizzi, Tomás Vodanovic, Cathy Barriga, e incluso el Presidente Gabriel Boric.

Sus primeros minutos estuvieron dedicados a sus estudios para convertirse en profesor de matemáticas, labor que abandonó para perseguir su verdadera pasión: el humor. “Finalmente, me dediqué a hacer humor, cachai, dejé de hacer clases”, partió la talla.

“Además en ese tiempo no cachaba que pagaban 17 palos en la San Sebastián. Wow, si no me hubiese quedado hasta el final, que buena que la vieja (Marcela Cubillos) según ella, su ramo se lo peleaban, y qué, era un ramo de tulipanes”, remató.

Luego, Slimming se acordó de una difunta sección de la Vedetón que daban en antaño cuando era joven, y era su parte favorita de la jornada de 27 horas de amor. “Quizás los más chicos no cachan que hubo una época en que existía la Vedetón, pero es verdad, había un espacio donde las famosas de la tele se sacaban la ropa para juntar plata, y eso hoy día se conoce como arresto domiciliario”, continuó el humorista tirándole un palo a Cathy Barriga y Camila Polizzi.

Luis Slimming Captura: Teletón

El turno de los hombres

“Todos vimos la Vedetón, gente de mi edad, el Presidente... ¿Se fue el Presidente?”, consultó a los asistentes, quienes le confirmaron que ya no está en el Teatro. “Ah, es que ya es tarde, tiene costumbres de abuelito, no ves que le dio por vestirse como uno”, añadió

“Qué impresionante cómo envejecen los presidentes en Chile (...) El viejazo es de 0 a 100, gobernando los años pasan como los años de los perros. Un año en La Moneda son 7 años humanos. El mismo Presidente llegó con tatuajes, pelo largo se veía como el repitente del colegio, y ahora con boina se ve como el conserje del colegio”, continuó.

A pesar de esto, Luis Slimming destacó que “sacó polola nueva”. Esto le despertó una duda al comediante “desde la ignorancia y el respeto”, quien consultó a viva voz: “¿Cómo le decimos a la polola nueva? ¿La segunda primera dama? ¿La primera segunda dama? ¿La primera dama 2: la venganza de las damas? ¿La Dama y el Vagabundo por cómo se viste...?”.

Seguido a estas tallas, él recordó del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, “qué hueón más rico. Creo que las maipucinas se querían cambiar el gentilicio a ‘inmypussy’”, bromeó. “Hay gente que dice que se tire de presidente, no po’, ahí lo van a envejecer. Yo a él lo quiero ver preso, para que se haga un OnlyFans y muestre la presa. No... qué ordinario”, añadió el comediante.