Sergio Rojas entregó detalles sobre la íntima conversación que tendrá con Gala Caldirola en “Palabra de Honor”

Este lunes se emitirá una íntima conversación entre el periodista de espectáculos Sergio Rojas y la chica reality, Gala Caldirola, en “ Palabra de honor ”. Él ha hablado en diversas ocasiones por la española, quien se ha molestado por sus dichos. Sin embargo, ella aseguró estar dispuesta a conversar con él.

Esto se cumplió y en el frontis de la casa, ellos tuvieron una sincera conversación. “Tú no le prestes más ropa a los hueones, ¿alguna vez te han salido a defender a ti?“, le dijo Sergio, y la española le contestó que no.

“Si un hueón está contigo que se ponga los pantalones, y ¿por qué no lo hacen? Porque tampoco quieren echarse encima a la gente de su familia que tampoco te quiere. Tú siempre vas a ser la aprovechadora (ante los ojos de los otros)“, añadió.

Ante estas palabras, Gala se descargó entre lágrimas. “Yo nunca le he pedido nada, si fuera una aprovechadora, yo seguiría casada con él. Siempre me he tenido que mamar todos los resentimientos sociales, la denigración, y me da rabia", se sinceró.

La conversación de Sergio Rojas y Gala Caldirola

El periodista Sergio Rojas entregó más detalles de esta conversación que tuvo con Gala durante el último episodio de su programa de farándula, “Que te lo digo”.

“Ella explota en lágrimas porque dice sentir el rechazo de una sociedad machista, sufre los embates de un exmarido que no es capaz de salir a defenderla públicamente“, empezó.

Él señaló que esta conversación fue más que nada un confesionario. Antonella Ríos agregó que este diálogo duró, por lo menos, más de una hora.

“Yo lo mismo que he dicho en este programa, se lo he dicho a ella en su cara. Es más, yo le decía: ‘Gala ciérrate'“, reveló, lo que fue confirmado por su amiga actriz, quien estuvo en el reality con él. Ríos agregó que esto llegó a ser una talla entre la española y el reportero.

Sergio recalcó que él repitió los comentarios que realiza en el programa en la cara de todos los protagonistas, y por eso, Gala sintió la confianza de hacerlo. Él adelantó que hablaron sobre su exmarido, Mauricio Isla, y su otra expareja, Mauricio Pinilla.