Anime en Netflix: Conoce los estrenos para lo que resta de año en la plataforma streaming

Diciembre de 2024 llega con una gran variedad de estrenos y episodios nuevos en Netflix para los fanáticos del anime.

Desde esperadas continuaciones hasta nuevos títulos que se agregarán al catálogo, la plataforma promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Aquí te presentamos lo que no te puedes perder este mes.

Uno de los grandes regresos de este mes es la tercera y última temporada de Beastars. Después de una espera de tres años y medio, la serie animada basada en el manga de Paru Itagaki volverá con nuevos episodios que explorarán el Interspecies Relations Arc.

Aunque aún no se ha confirmado la cantidad de capítulos, se espera que esta primera parte cubra importantes desarrollos en las vidas de sus protagonistas, como Legoshi y Haru. Sin lugar a dudas, Beastars será uno de los títulos más esperados por los fanáticos de la serie.

En cuanto a los títulos licenciados, uno de los más esperados es InuYasha: The Final Act. Esta saga, que cierra la historia del icónico anime de los años 2000, llegará a Netflix el 1 de diciembre con sus 26 episodios.

La trama sigue la lucha de Inuyasha y sus amigos contra Naraku, mientras enfrentan dilemas personales que pondrán a prueba su lealtad y amor. Los seguidores de esta serie podrán disfrutar finalmente del cierre de una historia que los acompañó durante años.

Series semanales

Además de los estrenos, algunas series continuarán con nuevos episodios durante el mes. DanDaDan, un anime que ha cautivado a muchos por su combinación de acción y comedia, lanzará nuevos capítulos todos los jueves hasta el 19 de diciembre.

La serie ha ganado popularidad rápidamente debido a su mezcla de temas sobrenaturales y humor. Por su parte, Blue Box, la emotiva historia de deportes y romance, continuará su emisión hasta marzo de 2025, con nuevos episodios que mantendrán a los fanáticos enganchados mientras los protagonistas luchan por cumplir sus sueños.

En Orb: On the Movements of the Earth, un anime histórico ambientado en el siglo XV, se explorará la vida de un prodigio que desafía las creencias de la época, mientras enfrenta la inquisición y la persecución por parte de la iglesia.

Finalmente, Ranma 1/2, el anime clásico de comedia y romance, comenzará una nueva versión semanal, que seguramente atraerá tanto a nuevos espectadores como a los fanáticos de la serie original.

Además, los seguidores de Dragon Ball podrán disfrutar de Dragon Ball Daima, un nuevo arco que llevará a Goku y sus amigos de regreso a la acción con una historia fresca y emocionante. Esta nueva entrega promete mantener la esencia del Dragon Ball clásico, con aventuras que seguro capturarán la atención de los fanáticos.