“Con ese hombre hay que quitarse el sombrero”: David Bisbal habló sobre el particular momento que protagonizó con Don Francisco en la Teletón 2024

David Bisbal fue uno de los artistas internacionales que quiso estar presente en la nueva edición de la Teletón 2024, en donde se subió al escenario de la Quinta Verga para cantar algunos de los temas más icónicos.

Cabe recordar que el cantante español viajó a Chile específicamente para esta ocasión, y tuvo un especial momento sobre el escenario junto al líder de la jornada solidaria.

Todo ocurrió cuando terminó su presentación en el cierre de las 27 horas de amor, en donde mientras se estaba despidiendo de los animadores de turno, llegó Don Francisco a interrumpir el momento.

“¡Espérate, espérate!”, exclamó Mario Kreutzberger mientras se acercaba al cantante. En tanto, Bisbal corrió hacia él, sellando el momento con un emotivo abrazo y también con una extraña acción: el animador chileno le dio una patada en su parte trasera.

Acto seguido, Don Francisco invitó a David para que lo acompañara a presenciar el último cómputo de la Teletón, que hasta pasada la medianoche eran $33.066.272.048 millones.

¿Qué ocurrió entre David Bisbal y Don Francisco?

En conversación con Página 7, David Bisbal explicó la particular y emotiva escena: “Me he emocionado mucho, porque creí que no me iba a encontrar con Mario”.

“Siempre me va a dar muchísima alegría estar con el público, pero cuando he visto a Don Francisco, fue como ¿qué pasó?, me dio una felicidad verlo”, agregó.

En esa línea, el cantante internacional reveló que mientras se estaban abrazando, le dijo: “Por favor, sigue dándome la patadita de la suerte, porque hasta la fecha me ha servido”.

“Me ha dado mucha felicidad verlo, creo que con ese hombre hay que quitarse el sombrero. Hay que recordar que hace 46 años fue él quien empezó todo esto (Teletón) y en cuántos países más se ha replicado, entonces hay que darle las gracias”, cerró al medio.