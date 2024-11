Ellen Pompeo de ‘Grey’s Anatomy’ es madre de tres hijos: ¿quiénes son y cuántos años tienen?

Además de ser reconocida en todo el mundo por su interpretación de Meredith Grey en la serie Grey’s Anatomy, la actriz Ellen Pompeo es una entregada madre de tres hijos que son su adoración.

Los herederos de la estrella de 55 años de edad se llaman Stella Luna, Sienna May y Eli Christopher y son fruto de su matrimonio con Chris Ivery, con quien lleva alrededor de dos décadas casada.

Tras abandonar la serie que la lanzó a la fama, Pompeo confesó estar muy feliz por poder pasar más tiempo con sus vástagos y estar más presente. ¿Quieres saber más sobre ellos? Solo sigue leyendo.

¿Quiénes son los hijos de Ellen Pompeo de Grey’s Anatomy?

Ellen Pompeo es muy reservada con respecto a su vida familiar, pero ha hablado sobre sus hijos en algunas ocasiones y ha revelado algunos detalles. Aquí te contamos lo que se sabe sobre ellos.

Stella Luna

Ellen Pompeo debutó en la maternidad con el nacimiento de su hija mayor, Stella Luna, el 15 de septiembre de 2009. En la actualidad, la jovencita tiene 15 años y siente interés hacia la medicina.

De hecho, Pompeo contó que a su hija le encantaba ir al set de Grey’s Anatomy de niña; en especial, a la oficina de Linda Klein, la productora médica del show, para jugar con los aparatos médicos.

Stella Luna, la hija mayor de Ellen Pompeo, tiene 15 años de edad | (Instagram)

Sienna May

Pompeo e Ivery se convirtieron en padres por segunda vez con la llegada de su segunda hija, Sienna May. La pequeña nació a través de un vientre subrogado en octubre de 2014. Ahora, tiene 10 años.

De acuerdo a la actriz, Stella no recibió muy bien a su hermana, pero pronto se acostumbró. “Estuvo alrededor de un mes en el que no estaba de buen humor”, dijo en The Ellen DeGeneres Show.

Sienna May, la segunda hija de Ellen Pompeo, tiene 10 años de edad | (Instagram)

Eli Christopher

El menor de los hijos de Ellen Pompeo es Eli Christopher. Él nació también gracias a la gestación subrogada en diciembre de 2016. Al presente, el pequeño del clan Ivery-Pompeo tiene siete años.

La famosa no suele publicar fotos de sus hijos en sus redes sociales, pero Eli ha sido protagonista de varias publicaciones en su perfil en Instagram, en donde lo ha mostrado incluso cantando.