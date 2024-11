“Me retiro”: Don Francisco protagonizó un momento de molestia sobre el escenario la Quinta Vergara en la Teletón 2024

Don Francisco protagonizó un momento de molestia sobre el escenario la Quinta Vergara en el cierre de Teletón 2024, y todo a raíz de un error que cometió la producción del espacio durante el programa.

El hecho ocurrió cuando al animador le entregaran las tarjetas equivocadas para anunciar a los siguientes animadores.

“Don Eduardo Fuentes Silva... ¿con Priscilla, verdad?”, expresó Mario Kreutzberger, esto mientras que Rodrigo Sepúlveda y María Luisa Godoy ingresaban al escenario.

“¡No, Don Francis! El Sepu, aquí en la Quinta Verga, y la Mari Godoy. ¿Cómo está? ¡Buenas noches!”, aclaró la animadora del “Buenos días a todos”, quien estaba apareciendo en la pantalla.

“¡Me lo dieron equivocado, viejo!”, expresó Don Francisco, en un tono de molestia. A lo que María Luisa interrumpió al comunicador: “Está perfecto, somos todos un equipo”, aclaró.

“No. Me lo dieron equivocado. Me retiro. ¿Cómo lo pueden dar? Me lo dieron equivocado...”, siguió quejándose el cabecilla de la Teletón.

“Quédese aquí con nosotros”, insistió Godoy, pero el animador continuó reclamando: “No sé (quién me lo dio), un gallo de barba”.

“Me aprendí hasta el segundo apellido de Eduardo Fuentes Silva. ¡No!”, insistió para posteriormente retirarse del escenario de la Quinta Vergara. Acto seguido, María Luisa Godoy intentó continuar con el show.

Volvió al escenario

Eso sí, nuevamente llamaron al escenario a Mario tras las palabras de la rostro de la rostro de TVN. “Don Francis, vuelva usted, que se retiró solo, nadie le dijo que se fuera”, dijo.

Finalmente, Don Francisco dejó su molestia atrás y volvió al programa para dar a conocer el nuevo computo.

Cabe recordar que llegada a las 1:49 horas, Don Francisco y el resto de los animadores anunciaron que después de unas arduas “27 horas de amor”, los chilenos y chilenas lograron superar el cómputo inicial de $38.044.459.976 pesos.

La gente se puso la mano en los bolsillos, y el monto recaudado alcanzó los $40.502.617.945 pesos, lo que es un $2.458.157.969 más de lo que se tenía contemplado en una primera instancia.