“No saben la tristeza que sentí al verlos”: Miguelito reveló por qué no estuvo en el comentado regreso de “El Muro” en la Teletón 2024

Uno de los momentos más comentados de la Teletón 2024 fue, sin duda, el regreso del extinto programa ‘Detrás del Muro’. Sin embargo, uno una gran ausencia en el elenco, hablamos de Miguelito.

PUBLICIDAD

Recordemos que este año nuevamente pudimos ver a Belén Mora, Toto Acuña, Beto Espinoza, Paola Troncoso, Chamo Jung, Gustavo Becerra, Sandra Donoso, Patricio Fuentes y Scarlett Ahumada, disfrutando del escenario con un divertido sketch que hizo reír a las televidentes.

En este contexto, es donde el exparticipante de “Tierra Brava” explicó los motivos por los que no estuvo presente en la cruzada solidaria.

A través de su cuenta de Instagram, el actor expresó: “Vengo llegando al hotel un poco cansado. Pasaba, primero que todo, para felicitar a todos mis excompañeros que lo hicieron genial, como siempre, en ‘El Muro’ en el Teatro Teletón”, dijo en un video, agregando que los actores y actrices estuvieron “encabezados por el gran jefe y ser humano, Kike Morandé”.

La ausencia de Miguelito

“Lo hicieron genial. No saben la tristeza que sentí al verlos y no poder estar ahí. Me partió el alma, pero bueno, no se puede tener todo en la vida”, indicó Miguelito en su publicación.

Posteriormente, explicó el motivo que no le permitió estar presente en el regreso de ‘El Muro’: “Yo, gracias a Dios, estoy cumpliendo uno de mis sueños. Por temas laborales estoy fuera de Chile”, indicó.

Cabe recordar que en estos momentos, Miguelito se encuentra en México siendo parte del elenco del nuevo show del Cirque du Soleil: Gabinete de Curiosidades.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, su personaje se llama Cosmolito, el cual, como mostró en sus redes sociales, requiere un largo tiempo de preparación y maquillaje antes de salir a escena.

No obstante, también se le sumó otro proyecto, ya que el exMorandé también estuvo unos días como participante de “Palabra de Honor”, el actual reality de Canal 13.